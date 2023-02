﻿Cerrito sede del Campeonato Nacional de Beach Voley

Del 17 al 20 de octubre en el complejo polideportivo de Cerrito, se desarrollará el Campeonato Nacional de Beach Voley.

Serán 11 delegaciones nacionales las que llegarán hasta Cerrito, para participar de una nueva edición del Campeonato Nacional de Beach Volley para los Sub 14, Sub 16 y Sub 18 .

La presentación a la prensa, se realizó este miércoles 12 de octubre, en la Oficina de Turismo de la provincia, con la presencia del secretario de Deportes de Entre Ríos, Cr. José Gómez, el intendente Cr. José Palacios, la viceintendenta Vanina Grinóvero, el presidente de la Federación Entrerriana de Voley, Cesar Ruiz Moreno, el vicepresidente de la Federación Argentina de Voley, Jorge Torres y el encargado del Área Deportes Prof. Edgard Benítez.