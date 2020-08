﻿“Las mujeres complementamos la mirada de la realidad”

Spread the love















Con estas palabras, la viceintendenta de Cerrito Vanina Grinóvero resaltó la importancia de la participación femenina en todos los ámbitos políticos, considerando fundamental la participación para lograr el cambio profundo que necesita la sociedad.

Esta semana, en la ciudad de Paraná se llevó adelante un conversatorio virtual sobre “Mujeres y política: derechos conquistados y desafíos pendientes”. El mismo fue presidido por la vicegobernadora Laura Stratta y contó con más de 200 funcionarias provinciales, nacionales y de ámbitos municipales.

Vanina Grinóvero, viceintendenta de Cerrito integró la mesa junto a la exvicegobernadora y senadora nacional de La Pampa, Norma Durango, legisladoras provinciales y nacionales, viceintendentas y concejalas.

Al respecto, la vicegobernadora y presidenta del Senado entrerriano sostuvo: “Desde la Vicegobernación se impulsa un espacio multipartidario y multisectorial con el objetivo de dar cumplimiento efectivo al Artículo Nº 17 de la Constitución de Entre Ríos, impulsar acciones positivas para corregir desigualdades de género y reconocer la trayectoria de mujeres en la lucha por la igualdad”. Desde esta perspectiva, Stratta indicó: “Lanzamos esta Red para la Igualdad que estará conformada, por un lado, por una Red multipartidaria de legisladoras entrerrianas que es la que presentamos hoy formalmente y, por otro, por una Red multisectorial para la igualdad, que estará integrada por representantes de diferentes ámbitos de la comunidad y que estaremos formalizando próximamente”.

La actividad se enmarcó en un conversatorio virtual bajo el título “Mujeres y política: derechos conquistados y desafíos pendientes” del que participó la exvicegobernadora y senadora nacional de La Pampa, Norma Durango. Además, la diputada provincial mandato cumplido Lucy Grimalt, compartió experiencias sobre la sanción a la modificación de la ley de municipios en el artículo que sostiene la paridad en los Concejos Deliberantes; mientras que Lorena Arrozogaray, se refirió a su experiencia como primera viceintendenta de Gualeguaychú.

Periódico BRUJULA dialogó con la viceintendenta Vanina Grinóvero para conocer sobre su experiencia en este espacio y su mirada sobre la mujer en la política:

¿Cómo vivió en lo personal este conversatorio virtual junto a mujeres tan destacadas?

Este conversatorio, es una nueva instancia de crecimiento y desarrollo personal.

Cada una de las mujeres que participan tiene historias comunes, momentos vividos similares, experiencias que intercambiamos en términos de vulneración de derechos, de violencia de género o institucional y, por supuesto, en términos de todo lo que implica ser mujer, mamá, novia, esposa, hija, hermana en esta época de procesos, de cambios de paradigmas, de transformaciones culturales y sociales.

Viví esta instancia con la alegría de saber que estoy aportando mi granito de arena en la igualdad de derechos. Hay una frase que me identifica muchísimo desde siempre: «Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, pueden cambiar al mundo». Sin dudas que son procesos transformacionales que trascienden vidas, por ello es necesario el aporte de cada uno para generar unidad y fuerza en cada tema que sea de interés en la sociedad.

Teniendo en cuenta el rol de la mujer en los últimos tiempos, la conquista permanente de nuevos espacios y la lucha incansable por los derechos ¿Cómo ve hoy, el rol de la mujer dentro la política?

Compartir estos momentos con mujeres y contarnos las experiencias vividas, nos alienta a seguir en este espacio. Sin dejar de sentir que para esta época, somos privilegiadas.

El rol de la mujer en la política está en un proceso de cambio. Estamos aprendiendo a empoderarnos, a plantear nuestros espacios y nuestra representación estratégicamente.

A potenciarnos, a trabajar conjuntamente desde la «otra mirada», que siempre suma, que siempre aporta a la mirada masculina, que es la tradicional en este ámbito.

El rol de la mujer es fundamental porque la política nos atraviesa en todos los ámbitos y las decisiones que de allí emanen, darán respuestas más efectivas a lo que la sociedad necesita realmente.

Las mujeres complementamos la mirada de la realidad para transformarla que es el objetivo fundamental de la política, de allí la importancia de que estén presentes en este ámbito.

¿Cuáles son los territorios en los que cree que aún se necesita avanzar para la igualdad?

Los territorios en los que se necesita avanzar para la igualdad, son todos. Hay derechos conquistados pero hay más desafíos pendientes. Debemos vivir como sociedad una transformación desde lo profundo.

A nivel local, ¿Cómo ve el rol de las mujeres en materia de participación y política?

A nivel local, las mujeres siempre han participado en política y han tenido roles protagónicos en cuanto al trabajo de campo. Pero no ha sido así en cuanto a los lugares de representación.

En eso, los varones han tenido el privilegio. Si no fuera por la reforma constitucional provincial de 2008, muchas mujeres, y me incluyo, aún hoy no tendrían la posibilidad de participar como representantes partidarias. Y eso debe llevarnos a una profunda reflexión en cuanto al cambio que debemos seguir generando en este sentido.

PERIODICO BRUJULA