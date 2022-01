A Rosario le apuntan Angelina Hillairet y Genaro Panetta

Spread the love











Angelina Hillairet de Cerrito y Genaro Panetta del CAE entrenaron en el CENARD buscando un lugar en Los Juegos Sudamericanos de la Juventud de Rosario.

El Campus EDA se desarrolló en el CENARD el mes pasado y tuvo como objetivo la conformación del Seleccionado Nacional que estará presente en los Juegos Sudamericanos de la Juventud a realizarse durante el mes de mayo de este año en Rosario. De esta convocatoria, entre otros entrerrianos, fueron parte Angelina Hillairet de Cerrito y Genaro Panetta del Club Estudiantes.

Panetta le dijo a Ovación: “Soy jugador de hockey sobre césped de la ciudad de Paraná, del Club Estudiantes. Empecé a jugar a los 10 años y me enganche muy rápido en el deporte”, sostuvo y agregó: “Fui quedando de a poco en los seleccionados de mi provincia y así me fueron viendo y surgiendo las oportunidades de la Selección Argentina, teniendo una concentración en 2019 y la otra hace poco en 2021. Me gustaron mucho estas experiencias, siempre se aprende algo nuevo”, sentenció.

Otra que estuvo citada es Angelina, oriunda de Cerrito, de 16 años y toda la vida defendiendo los colores de Unión Agrarios. Ella contó al respecto: “Junto con algunos compañeros que hemos estado en preselecciones y selecciones de la provincia nos eligieron los entrenadores para ir a Rosario a una captación de jugadores regionales NEA. Éramos como 10 y de ahí fuimos a Rosario durante todo un día haciendo pruebas para ir luego al CENARD donde de los 10 quedamos cinco de la región, es decir Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. De acá fuimos dos, yo y Genaro Panetta del CAE de Paraná”.

Hillairet habló más adelante del significado que le da a este tipo de convocatorias nacionales. “Esto es una preselección nacional y falta la lista definitiva aún, pero es algo que en lo personal sueño desde chiquita. Es uno de mis objetivos haber llegado ahí y la cuestión es seguir. Todo fue una locura porque nos avisaron de una semana para la otra, no esperábamos esto. Para cerrar el año fue tremendo porque es algo que se busca desde siempre”.

“Esto convocatoria es para el hockey five que se implementa en los Juegos Olímpicos de la Juventud y Juegos Sudamericanos de la Juventud que es para lo que se apunta el año que viene. Yo en este sentido y Genaro nos sentimos bien, muy parejos los dos. El nivel de todos, de los 30 varones y las 30 mujeres, era parejo. Ahora van a empezar a achicar lista y veremos si podemos seguir dentro del seleccionado porque esto suma muchísimo para nosotros”, contó la jugadora entrerriana quien en su instagram (@angihillairet) está buscando sponsors como para solventar determinados gastos económicos que hacen a estas citaciones.

La entrenadora

Mónica Pulgui Castaño fue convocada por el Tecnificador de la Región NEA, Profesor Ernesto Lucero, para integrar el cuerpo técnico como asistente y de este modo participó del Campus EDA Rosario 2022 que se desarrolló en el CENARD.

La vasta trayectoria de Mónica Castaño como jugadora, entrenadora en su Club Salto Grande y seleccionados de AHRU, fueron las razones por las que el Referente Deportivo de AHRU profesor Javier Gevera la postulara para su convocatoria, cabe destacar que cada asociación y/o Federación de la región designó una entrenadora y Pulgui fue elegida por el Tecnificador.

Fuente: UNO