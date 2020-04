Adultos mayores y la necesidad de actividad física en casa

Desde la Secretaría de Deportes y la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Políticas del Cuidado, del Ministerio de Desarrollo Social, reafirmaron la importancia de que los adultos mayores realicen actividad física en el contexto de aislamiento social obligatorio para mantener buen estado de salud.

“Consideramos que la actividad física es un dispositivo primordial no farmacológico para mantener la autonomía física funcional de las personas mayores”, explicó el director de Adultos Mayores, Pedro Manucci.

En ese sentido el funcionario señaló: “Es necesario atender a quienes permanecen en sus casas y en las residencias de larga estadía, y una de las formas en que lo estamos haciendo es difundiendo videos con propuestas para que se mantengan en movimiento. De esta manera fortalecemos las políticas públicas que se vienen desarrollando, hasta que termine la etapa de aislamiento”.

Por su parte Mariela Rosales, profesora de Educación Física de la Secretaría de Deportes, agregó: “Esta cuarentena no es para estar en reposo aunque estemos en el domicilio, por eso estimulamos la actividad física para favorecer el bienestar de los adultos mayores”.

“Más allá de que algunos no estén acostumbrados, tienen que hacer actividad física para no adoptar conductas sedentarias”, continuó.

Por último, Rosales apuntó: “La actividad física favorece las defensas del metabolismo, por esto los adultos también tienen que generar espacios para moverse, poniéndose metas durante el día y cumplirlas, para que acompañados por una buena alimentación no se les dispare el peso”.

Link de la clase subida: https://bit.ly/3a2eKGB