Spread the love











El agotamiento emocional se origina porque hay un desbalance entre lo que damos y lo que recibimos. Quienes son víctimas de esto se caracterizan porque entregan todo lo que pueden de sí mismos, bien sea en el trabajo, en el hogar, en la pareja o en cualquier ámbito.

Lo usual es que la persona agotada carezca de tiempo para sí misma. Tampoco recibe el reconocimiento, el afecto o la consideración suficientes.

“Las consultas dan cuenta de estos síntomas de agotamiento que muchas veces hacen pensar en otras patologías, porque son muy generales y lo emocional no tiene que engañarnos; no es solamente una cuestión de las emociones y de cómo las manejamos, sino que se presenta con muchas manifestaciones físicas significativas”, explicó a PyP News la licenciada en Psicología Anabella Martínez.

El agotamiento emocional no se da en un ámbito preciso, puede pasar en muchos o en uno en específico. Con el desbalance entre lo que damos y lo que recibimos, generalmente, no tenemos tiempo para canalizar todo lo que se produce en ese desfasaje, no nos damos un tiempo para nosotros, no canalizamos de manera correcta lo que nos está sucediendo y nuestro cuerpo manifiesta fatiga mental y física y tratamos de reponernos desde lo físico y perdemos de vista lo otro.

“Si tenemos cansancio físico tenemos que reponernos, pero no podemos perder de vista y evaluar que también tenemos algo cognitivo y emocional que merece su fase de recuperación”, alertó la profesional en salud mental.

Si bien el agotamiento físico y mental se advierte con mayor fuerza llegando a fin de año, debido a las sobreexigencias, se puede presentar en cualquier momento del año “y en cualquier edad, porque los niños y los adultos mayores también pueden experimentar este agotamiento”, advirtió Anabella Martínez.

Los síntomas iniciales del agotamiento emocional son:

Cansancio físico, la persona se siente fatigada con frecuencia. Insomnio, por contradictorio que parezca, una persona con agotamiento emocional tiene dificultades para dormir.

Irritabilidad, hay molestia y pérdida del autocontrol, con cierta frecuencia; la persona agotada se ve de mal humor y es demasiado sensible a cualquier crítica o gesto de desaprobación.

Falta de motivación, comienza a actuar mecánicamente, como si estuviera obligado a hacer lo que hace todo el tiempo.

Distanciamiento afectivo, las emociones comienzan a ser cada vez más planas.

Olvidos frecuentes, la saturación de información y/o de estímulos da lugar a fallas en la memoria.

Dificultades para pensar, la persona siente que se confunde con facilidad. Se razona lentamente.

“Estos síntomas deben ser desglosados para poder detectar de dónde vienen, sabiendo que son distorsiones que no nos permiten sentirnos bien”, subrayó la licenciada en Psicología.

“Saber de dónde viene es fundamental, porque cuando llegamos al agotamiento con manifestaciones físicas, antes tuvimos alertas emocionales y cognitivas que fuimos ignorando; el síntoma físico es la última señal”, precisó.

Sugerencias

Encontrar tiempo libre para relajarse y estar tranquilos.

Trabajar por construir una actitud diferente frente a las obligaciones diarias. Cada jornada debe incluir tiempos para dedicarlos a los compromisos y también tiempos para descansar y realizar actividades que resulten gratificantes.

Sensibilizarnos frente a nosotros mismos. Para esto, nada mejor que dedicar un rato al día para estar a solos. Respirar, reconectarnos con lo que somos y lo que deseamos.

La terapia psicológica es siempre una herramienta eficaz para canalizar correctamente nuestras emociones, ordenarnos y vivir más tranquilos.

“Pensemos en los patrones emocionales que sostenemos y no son necesarias, el agotamiento emocional nos viene a mostrar algo que ya no debemos seguir haciendo, porque no nos sirve y nos enferma. Pensemos en todo aquello que hacemos y no lo elegimos, que no nos gusta, eso implica un agotamiento emocional muy significativo”, enfatizó la profesional.