Argentinos crearon barbijos reutilizables e impermeables 

Se realizan en cinco minutos, con telas ecológicas y son lavables. En diálogo con Infobae, uno de los creadores del proyecto contó cómo surgió la idea

Algunas entidades de salud recomiendan utilizar barbijos para prevenir los contagios de la pandemia del coronavirus, mientras que otras dicen todo lo contrario. Sin embargo, en la Argentina las calles están cada día más pobladas de personas que usan barbijos para cubrirse por temor a contraer el virus.

Existen varios tipos de mascarillas o barbijos que están disponibles en el mercado, pero desde la aparición de la pandemia, la compra de estos se vio en aumento y encontrar uno es difícil. Es por eso que muchas fábricas y diseñadores decidieron comenzar a confeccionar barbijos para vender y donar para quienes lo necesiten o sean de uso comunitario.

“La idea surgió de uno de nuestros clientes, Ecomimitos, que fabrica pañales ecológicos. Allí se dieron cuenta de que la tela que utilizaban para sus pañales ecológicos era una tela impermeable y podía ser apta para realizar mascarillas faciales impermeables”, contó a Infobae Damián Koss, parte de la iniciativa de Ecobijo.

Este cubreboca se realiza en una fábrica y tarda en confeccionarse tan solo cinco minutos. Se venden al público, y se han realizado algunas donaciones de mascarillas ecológicas a policías, laboratorios de análisis de COVID-19 y departamentos de bomberos.

Sin embargo aclaró que ellos no lo llaman barbijo, sino protector facial impermeable, y remarcó que estos no son de uso medicinal sino exclusivamente de uso comunitario.

¿Cuáles son las características de este barbijo?

Este barbijo está confeccionado con un laminado llamado tricapa. Es impermeable, respirable, lavable, reutilizable, ecológico y también tiene una alta resistencia al uso intensivo. Koss explicó que el producto se fabrica con un laminado tricapa producido por la empresa Texcom, en Don Torcuato, y está compuesto por dos caras de poliéster de secado rápido y una membrana de PU (poliuretano) impermeable y respirable.

Este barbijo, al ser lavable y reutilizable, tiene una vida útil de al menos unos 1.000 usos.

Modo de uso:

1- Con las manos limpias, saque el barbijo de su envoltorio cerrado

2- Colóquese el barbijo con las agarraderas sujetas a ambos lados de las orejas

3- Para retirarlo, luego de usarlo, retírelo desde las agarraderas de las orejas. Importante, NO toque la tela blanca, ya que ahí es donde supuestamente han quedado los gérmenes.

4- Luego de su uso, si salió o estuvo en un lugar con otras personas, retirarlo, y lavarlo en el lavarropas

5- Secar a temperatura ambiente

6- No planchar

7- Si es necesario, se puede hervir durante 1-2 minutos (esto acorta la vida útil del producto a 1 año)

8- No colocar quitamanchas abrasivos como limón, alcohol o agua oxigenada sobre el barbijo