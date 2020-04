Spread the love











Con estas palabras, la profesora Inés Zaragoza de De Angeli sintetizó su amor y pasión por las danzas. Su trayectoria, su vocación, amor y pasión por la cultura y las raíces entrerrianas, a promovido un sinfín de espacios de enseñanza, dejando en cada alumno, una marca inolvidable.

Desde 1982, cada 29 de abril se conmemora el Día Internacional de la Danza, proclamado por la UNESCO, recordando el natalicio del bailarín y coreógrafo Jean-Georges Noverre.

En una fecha tan especial y dedicada a la expresión corporal que más ritmos y emociones transmiten a quienes la practican y observan, BRUJULA dialogó con la profesora Inés Zaragoza de De Angeli, quien desde más de 40 años dedica su vida a la enseñanza de la danza folclórica.

¿Qué significa la danza en su vida?

Con cada amanecer agradezco a Dios, mis padres, mi familia por permitirme crecer en el arte. Después de ser madre, lo mejor ha sido proyectar mi vocación docente. Tuve grandes maestros y de ellos aprendí que los alumnos son los retoños del alma. Por eso intenté siempre dar lo mejor a cada uno de ellos. Atesoro en mis recuerdos grandes momentos compartidos, donde pequeños y grandes bailarines mostraban sus dones en sus actos escolares, o en los grandes escenarios bailando.

De acuerdo a su experiencia, ¿Cómo la definiría?

Bailar es expresar sentimientos, es volar, vivir soñar y disfrutar. Ha sido y sigue siendo, lo que más me llena el alma. No hay edad para esta práctica. Ayuda al crecimiento, además de apuntalar la imaginación creadora que todos tenemos. Solo hay que empezar.

Bailar, es lo que nos permite llevar una vida plena, firme y tener seguridad en lo que queremos y hacemos. Cuando niños nace espontáneamente, y cuando grandes, nos volvemos rígidos y no creemos poder expresarnos libremente a través del arte. Y como dice León Gieco “ay, ay, ay que se va la vida, más la cultura se queda aquí”.

¿Qué mensaje dejaría a los bailarines en este día?

Este trayecto de vida ha sido próspero y feliz. Me ha permitido conocer y valorar gente linda a lo largo y ancho de mi provincia y el país. Por eso, en este día tan significativo para los bailarines, hago votos para que al reiniciar actividades, sigamos unidos abrazando y transmitiendo con orgullo las banderas de la identidad cultural.

Atesoramos nuestra cultura, nuestra historia y nuestras personalidades …