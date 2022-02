Campaña de alerta en el día de San Valentín﻿

Según el MPT de la Ciudad: «Las alertas tienen que ver con situaciones de posible riesgo que a cualquier persona le puede tocar vivir, pero que si se consolidan dentro de una relación, pueden ser signo de que el vínculo no es saludable».

«Las relaciones van cambiando: monogamia, poliamor, touch and go, entre otras; pero lo importante es que se vivencien con respeto y con acuerdos mutuos», expresó el MPT en un comunicado.

En el marco del Día de lxs enamoradxs, el Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad de Buenos Aires impulsa «Si hay bandera roja, no te metas», una campaña que tiene el objetivo de promover vínculos afectivos sanos y relaciones libres de violencias en lxs adolescentes.

El Ministerio Público Tutelar porteño impulsa la campaña «Si hay bandera roja, no te metas», en sus redes.

