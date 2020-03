Catelani es el nuevo DT de la Selección Entrerriana de Hockey

El entrenador de Hockey del Club Unión Agrarios Cerrito hace cuatro años integra el Cuerpo Técnico de la Selección Entrerriana. Los primeros dos, trabajó como tercer ayudante y luego siguió como segundo ayudante. Ahora, el actual DT, Martín Vich, decidió no continuar y desde la dirigencia no dudaron en nombrar a Catelani como nuevo técnico del combinado Sub-14. Su ayudante de campo será Gonzalo Longo y el preparador físico, Alexis Leriche. Su primer día al frente del plantel será el lunes 2 de marzo.

Cabe destacar que en los últimos años la Selección entrerriana también cuenta con jugadoras cerritenses, como es el caso de Paula Radichi, Josefina Morales, Ana Sotelo, Paula Guerrero, Angelina Godoy y esta temporada se sumará Candela Dabín. Todas ellas estarían comenzando con los entrenamientos en el mes de marzo.

Se trata de un nuevo desafío para las chicas que este año podrán entrenarse no solamente en Paraná, sino también en Cerrito, que tendrá el piso sintético de competición colocado en los próximos días.

Fuente: Paraná Campaña