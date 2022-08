Cerrito brilló en la instancia provincial de Los Evita

Como es de destacar, la delegación de Cerrito fue importante, ya que contó con 19 atletas representando al departamento, en las diferentes pruebas. Tres jóvenes de la Escuela Municipal de Atletismo, obtuvieron el primer puesto, obteniendo así, el pase directo a la instancia nacional de los Juegos Evita que se llevarán a cabo en la ciudad de Mar del Plata: Leonardo Maidana, logró el primer lugar en lanzamiento de disco, Uriel Britos, campeón en lanzamiento de bala y Natanael Gómez, primero en lanzamiento de jabalina. “Los chicos lograron superarse en sus marcas. Se encuentran motivados y ansiosos por entrenar y competir en la instancia final en Mar del Plata”, comentó el entrenador Jonathan Rodríguez. “Además, nos vinimos con varios segundos puestos, dando buen desempeño como equipo de Paraná Campaña”, agregó. “Se logró el tercer puesto en la categoría masculino y femenino sub 14 por competencia en equipo. La FADER entregó premios a las delegaciones del departamento, obteniendo un importante reconocimiento”. Los atletas están enfocados en seguir mejorando para llegar bien a la competencia, superar sus pruebas y participar en la instancia nacional.

Spread the love

Spread the loveEntre más de 800 atletas de toda la provincia, 19 deportistas de Cerrito obtuvieron importantes desempeños deportivos en la instancia provincial de atletismo Sub 14 y Sub 17 de los Juegos Evita, desarrollada en Concepción del Uruguay. Los dos días de competencia se concentraron en la pista sintética […]