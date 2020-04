Cerrito es la primera localidad entrerriana que pide la «cuarentena comunitaria»

Spread the love











«En Cerrito el virus no está», manifestó el intendente. El pedido a la Provincia incluye la habilitación de salidas para esparcimiento y la apertura de más comercios. Se permitiría el ingreso de a un cliente por vez.

El intendente, José Palacios, confirmó que Cerrito será la primera localidad entrerriana que solicitará a la Provincia la implementación de una «cuarentena comunitaria» que incluiría la apertura de mayor cantidad de comercios y el permiso para que los habitantes puedan realizar caminatas recreativas.

«Tomamos la decisión de elevar un petitorio al gobierno de la provincia para que se permita una salida ordenada y controlada de la gente a caminar, apelando al contrato social que todos los ciudadanos tenemos que tomar», expresó el mandatario comunal.

Palacios consideró que «este es un pasito más en el buen comportamiento que venimos teniendo». Aclaró que «este petitorio estará acompañado con una planificación».

Adelantó que «se permitirían recorridos en lugares habituales donde la gente sale a caminar como lo son espacios verdes, incluso el contorno de la plaza, donde no están habilitados los juegos. Se harán respetar los 60 minutos contemplados en el decreto nacional».

Más comercios

Por otra parte, Palacios señaló que «también pediremos la habilitación de otras actividades» que no se están habilitadas hasta el momento, «también con los protocolos sanitarios».

Además, buscan permitir tiendas, zapaterías y otros rubros relacionados puedan abrir sus puertas «bajo control estricto», como por ejemplo «que ingrese una persona por vez que puedan tener funcionamiento».

Tras señalar que «en Cerrito el virus no está», el jefe comunal indicó que los comercios habilitados para funcionar podrán abrir también en el mismo horario que lo hacen el resto de los días, es decir, de 8 a 19 horas.

El Once