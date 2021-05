Cerrito: nuevas disposiciones ﻿preventivas de COVID

Los miembros de la Junta de Defensa Civil analizaron los nuevos decretos Nacional y Provincial. Teniendo en cuenta el contexto de nuestra localidad, la situación económica, que no existe el transporte público, no se produce aglomeración de personas en ninguna actividad, y que todos los comercios son de proximidad, determinaron que, hasta el 30 de mayo, la circulación de las personas estará permitida hasta la hora 18:00, y en el mismo sentido el desarrollo de actividades. En este punto, cabe aclarar que, dentro del horario establecido, cada comerciante puede decidir el horario más adecuado de apertura. En tanto, las actividades exceptuadas de restricciones tales como el reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad, y el retiro de alimentos en locales gastronómicos de cercanía, podrán desarrollarse entre las 6:00 y las 23:00 de cada día. Es necesario tener presente que estas medidas pueden verse modificadas de acuerdo a la situación epidemiológica. También es importante que los vecinos tengan presente que quedan prohibidas todas las actividades culturales, religiosas, deportivas, recreativas y también las reuniones sociales y familiares, como lo determina el decreto nacional que tendrá vigencia hasta el 30 de mayo, y debido a que son estos espacios los mayores causantes de los contagios. Es sumamente necesario que tomemos conciencia de que las acciones individuales y responsables nos cuidan a todos.

Spread the love

Spread the loveR Los miembros de la Junta de Defensa Civil analizaron los nuevos decretos Nacional y Provincial. Teniendo en cuenta el contexto de nuestra localidad, la situación económica, que no existe el transporte público, no se produce aglomeración de personas en ninguna actividad, y que todos los comercios son […]