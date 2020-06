Científicos entrerrianos desarrollaron un sistema para verificar la desinfección de manos

Spread the love











En Entre Ríos, bioingenieros desarrollaron una máquina capaz de verificar si están correctamente desinfectadas las manos. Así contribuyen con calidad, accesibilidad y de industria nacional, al control de la higiene, una de las claves para evitar el contagio de enfermedades como el coronavirus.



Los bioingenieros Ricardo Rodriguez y Leandro Planas de la empresa Proyectar Innova (Grupo Proyectar Innovacion SRL) son los responsables del desarrollo de los dos prototipos que ya están probando en su laboratorio de Oro Verde.

Escáneres para manos

“Si bien históricamente, más de un 90% (incluyendo el personal de salud) no realiza correctamente el lavado de manos, hoy se está concientizando. No obstante, no tenemos una certeza de si el lavado se hizo correctamente”, reflexionó el bioingeniero Rodríguez.

Detalló que desarrollaron, con un equipo de emprendedores, “un sistema que tiene que ver con un alcohol en gel con una sustancia flourescente, luego una cabina donde se coloca la mano, el sistema hace un escaneo y le muestra si las manos están correctamente desinfectadas o no”, contó y añadió: “Es un sistema que tiene varias funciones y, sobre todo, una utilidad fundamental en todo lo que es sistema de salud”.



Pero no es la única, según lo planificado por estos emprendedores entrerrianos. “También estamos trabajando en una versión un poco más simple donde uno puede visualizar, directamente en una ventanita, la correcta desinfección de manos. Por ejemplo, para colocar en edificios públicos, empresas, restaurantes. De manera que esto sea masivo y, por supuesto, accesible”, remarcó.



Y entonces fue al punto referido a los costos. “Equipamientos similares a estos se fabrican únicamente en Europa y no llegan a Argentina porque son muy costosos”, reconoció y amplió: “La idea del desarrollo nacional es justamente ese: reducir costos y, sobre todo, lo que tiene que ver con la implementación de estos sistemas. Poder hacerlo accesible, no sólo en Argentina sino en todos los países de Latinoamérica”.

La importancia de la trazabilidad



“Ya tenemos 2 prototipos funcionando. Estamos haciendo pruebas. Sobre todo, el prototipo más avanzado que permite también una trazabilidad, o sea de saber quién es la persona que se está escaneando las manos para poder hacer un seguimiento”, destacó el hombre que en 2019 fue uno de los oradores de TEDx Parque San Carlos.

“Esto no solo permite y asegura la correcta desinfección y evita la propagación de las enfermedades sino también puede servir para el entrenamiento del personal de salud”, remarcó y completó: “lo que les contaba del software y la trazabilidad es muy importante para poder determinar quiénes son las personas que están en los lugares de alto riesgo y con qué grado de limpieza”.

Detalles de los prototipos



“Es como una cabina, literalmente como si fuera una impresora de las que conocemos de papel pero con un espacio donde se colocan la mano, primero la derecha y luego la izquierda”, indicó y agregó detalles “allí tiene un escáner, con un sistema de luz ultravioleta, que con la sustancia fluorescente, con la que primero la persona se desinfectó, se genera un contraste, un brillo, y entonces el sistema de escaneo puede mapear la mano y detectar los lugares donde todavía no pasó el gel desinfectante”.

¿Cuál es su utilidad? “Con eso, uno le da nociones de la técnica que se está usando y, sobre todo, si está o no con las manos realmente desinfectadas para todos los puntos donde realmente tienen que desinfectarse como indican los protocolos”, respondió.

Recordó que esos prototipos ya fueron utilizados por ellos, con anterioridad. Aclaró: “pero no para la utilidad que le estamos dando sino más que nada para entrenar en la técnica del lavado de manos al personal de salud pero con otra lógica distinta porque, en principio, la sustancia fluorescente tenía que ver con detectar la suciedad y acá nosotros simplificamos al poder desinfectar y, a su vez, verificar en un solo paso”.

Detrás de esos escáneres para manos, cuyo nombre final aún no tiene, hay un grupo de entrerrianos conformado por bioingenieros, médicos y especialistas en seguridad. “Lo bueno es que está en Oro Verde, en una fábrica que tiene todas las habilitaciones. Eso es todo un orgullo: poder desarrollar tecnología desde acá”, destacó y concluyó: “Es muy importante poder mostrar a las personas que, con ganas y sobre todo perseverando, uno puede desarrollar tecnología acá en la provincia”.

Fuente: El Entre Ríos – Canal 9 Litoral.