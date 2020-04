“Colaboramos permanentemente, en todo lo que se puede”

Spread the love











Con estas palabras, Gladis Dabín, encargada del Área Promoción Social de la Municipalidad de Cerrito, resumió las tareas que vienen desarrollando desde el inicio de la cuarentena.

En el marco de la urgencia sanitaria, las necesidades básicas en materia de alimento y medicación continúan siendo las principales solicitudes.

Mediante una entrevista, reflejamos la tarea que se ofrece a la comunidad de Cerrito, de manera telefónica y online todos los días.



¿Qué actividades se realizan desde el área para el servicio social?

En este momento la prioridad la atención en alimentación y entrega de medicamentos. Es algo que veníamos haciendo en forma regular y que con la cuarentena se ha intensificado.

Pero también efectuamos trámites para ANSES, bajamos y entregamos certificaciones, formularios, planillas para los diferentes programas de asistencia social que se ofrecen desde el gobierno nacional y provincial. Entregamos además, las certificaciones que habilitan la circulación por necesidad de traslado, para atención de niños, ancianos y adolescentes, para traslado de comestibles, para circulación de personas en el campo, que deben bajarse de internet e imprimirse, nosotros ayudamos con eso también.

¿Realizan gestiones para el Ingreso Familiar de Emergencia?

Sí. Ayudamos a quienes no cuentan con los medios básicos como computadora o servicio de internet para cargar sus datos. Mediante teléfono solicitamos los datos personales y luego ingresamos en las plataformas de ANSES para subir la información de cada uno. También hacemos el seguimiento y el chequeo de los listados, consultamos sobre aquellos que no se aprueban y buscamos la manera de ayudarlos. A partir de este jueves, podremos acceder a la información de quienes pueden volver a reclamar sus beneficios y obtener los $10.000.

En cuanto a las claves de seguridad social, ¿se puede realizar online?

Para el cobro del ingreso de emergencia, cada beneficiario debe contar con una Clave de Seguridad Social, ya que deben ingresar el CBU para el depósito del dinero. La clave sirve además, para la gestión de otros trámites. ANSES lo habilitó de manera online, lo que complica a las personas mayores que no tienen incorporado el uso de internet. Por eso nos disponemos para quienes necesitan ayuda. Por teléfono tratamos en lo posible de allanarle los problemas a la gente y que no tengan que salir.

¿Cómo obtienen la información de los servicios de ANSES?

Desde el área estamos informadas diariamente sobre las fechas de cobro, las terminaciones de los documentos y los nuevos servicios que se van habilitando, ingresando todos los días a los sitios webs de los organismos y consultando vía telefónica con los contactos que tenemos desde el municipio. Hay casos donde la gente no sabe manejarse en internet, así que les reenviamos por celular o de manera impresa el material. Colaboramos permanentemente en todo lo que se puede.

¿Trabajan articuladamente con instituciones locales?

Sí. Seguimos articulando actividades como siempre. Con las entidades educativas colaboramos como nexo para el envio de material de estudio para los chicos que están dentro de los programas del Área de Niñez, Adolescencia y Familia. Mediante el inspector municipal que es quien está facultado para el tránsito interno, mandamos los apuntes y materiales.

Con el Hospital Miranda actuamos de manera coordinada porque hay personas que se atienden en el nosocomio y necesitan medicaciones que a veces no se encuentran en la guardia. Desde el municipio hacemos el vale para la compra correspondiente.

Además, articulamos con el Juzgado de Paz, que aunque trabaja de manera restringida por decreto provincial, están atentas a las situaciones de violencia que puedan detectarse.

El Área Niñez, Adolescencia y Familia se encuentra trabajando con sus profesionales del mismo modo. Por razones de seguridad de cada una de las profesionales, no asisten al municipio pero están de manera virtual realizando informes y seguimientos de la mejor manera posible.

Lo único que está restringido por el momento, son los trámites de bono de riesgo social y nutricional que se hacían del municipio y la tarifa eléctrica social. No podemos avanzar con estas gestiones porque los organismos competentes no están realizando las tramitaciones.

¿Cuál es la línea telefónica a la cual comunicarse por cualquier necesidad o urgencia?

El teléfono del área es 0343-155352190. Recibimos consultas de todo tipo y temática. En medio de esta emergencia, tratamos en lo posible de estar al tanto, de consultar e interiorizamos de todo lo que está disponible para la gente. Nuestra intención es facilitarles lo mejor posible las tramitaciones, buscando siempre el mejor camino para que el vecino cuente con sus necesidades completas.

