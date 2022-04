Concurso Comics: “Con Cómics”

Spread the love











Con el paso del tiempo los cómics dejaron de ser una forma de entretenimiento para un pequeño grupo de personas y se fueron adaptando a diferentes gustos. Existen cómics de distintos géneros, desde el terror hasta la comedia, las historietas costumbristas, los cómics de fantasía y de superhéroes. Entender el cómic hoy en día tiene mucho que ver con aceptar la influencia que ha tenido esta forma de entretenimiento en nuestras vidas.

Crear imágenes secuenciadas en viñetas con una narrativa que contenga una historia determinada es un tipo de arte gráfico. Es, sobre todo, transitar en el mundo de la comunicación efectiva, sea cual sea la intención del mensaje en cuestión.

Reivindicando a la cultura del Cómic es que, desde la Subsecretaría de la Juventud – Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Entre Ríos, se invita a los Estudiantes Regulares de instituciones educativas Secundarias (públicas o privadas) E.S.J.A / E.S.A pertenecientes a la provincia de Entre Ríos, a participar de un concurso de Cómic.

El concurso está dirigido a estudiantes de escuelas secundarias y de jóvenes y adultos, con el fin de promover el reconocimiento a esta forma de expresión que va más allá de las historias ficticias y cruzan hasta la realidad para participar dentro de la historia de la vida real apoyando ciertas acciones y rechazando otras.

Para esto se propone la presentación de un Cómic, el cual se deberá presentar según las especificaciones que se encuentran en el Anexo I del siguiente documento.

Bases y Condiciones

Del Cómic

El Cómic a presentar debe estar enmarcado dentro de los siguientes ejes (consultar Anexo III para referentes conceptuales):

● Centro de Estudiantes

● Consumos Problemáticos

● Educación Sexual Integral

● Ambiente

● Prevención de del riesgo suicidio

● Discapacidades

Podrán participar del presente concurso estudiantes regulares de instituciones educativas secundarias (públicas o privadas) y E.S.J.A / E.S.A pertenecientes a la provincia de Entre Ríos.

La producción a presentar deberá ser el resultado del trabajo de los alumnos bajo la coordinación de un docente.

Deberán participar de la producción del cómic de forma individual. Podrán presentar hasta un máximo de 1 (una) obra.



De la Presentación

Para realizar la inscripción al concurso deberán:

● Llenar el formulario a través del siguiente link: https://bit.ly/3ISZKw0

● Sobre el envío del cómic, se deberá enviar obligatoriamente las páginas en formato digital, archivo .jpg o .png en buena calidad -si es formato tradicional tendrán que ser escaneadas en buena calidad, legible y que se pueda apreciar la calidad de la obra- en el mismo formulario.

IMPORTANTE: a cada página se la deberá nombrar de la siguiente forma

“CCJ-Seudónimo del Autor-Nombre del Cómic- Número de página”, por ej:

“CCJ-JuanP-El Caso del Estudiante-01”, “CCJ-JuanP-El Caso del Estudiante-02”…

Los Cómics participantes deberán cumplir las siguientes condiciones:

Deberán tener una extensión de 4 páginas, cómo máximo y cómo mínimo, tamaño A4.

Puede realizarse en formato tradicional o digital, en cualquier técnica pictórica.

Además, deberán presentar una sinopsis con una extensión máxima de 1 carilla tamaño

A4 en formato .pdf.

Los Cómics podrán ser de cualquier género ficcional, informativos o humor gráfico. Y deberán poder ser leídos en formato occidental, es decir de izquierda a derecha y en castellano. La trama podrá tener un final abierto o autoconclusivo, según lo decida el autor.

El material presentado para el concurso podrá ser inédito o no, pudiendo participar incluso Comic que hubieren participado –premiados o no– en otros festivales o concursos.

El contenido visual no podrá contener contenido que incluya desnudos o que pretenda ser sexualmente gratificante. Esto incluye sin limitar, desnudos totales y parciales, así como representación gráfica de actos sexuales.

No se permite la representación gráfica de violencia injustificada o de contenido que

promueva actos de violencia. Algunos ejemplos de contenido prohibido son:

• Actos de violencia gráficos, brutales y prolongados.

• Representaciones de sadismo, o enaltecimiento o promoción del hecho de hacer daño a otros.

• Enaltecimiento o fomento de causar daños a sí mismo.

La fecha de apertura de la presentación de documentación y el cómic para el concurso el día 12 de abril y como fecha de cierre el día 2 de mayo.



Documentación

Se solicita se adjunte en el formulario:

● Certificado de Alumno Regular (de todos los miembros del grupo).

● Nombre y Apellido del estudiante.

● Foto del Anexo I donde se visualice la firma, aclaración y DNI del participante.

● Foto de autorización de imagen (Anexo II).

● Certificado que especifique que el Docente a cargo es del establecimiento.

En caso de resultar ganador se podrá solicitar otra documentación pertinente.



Del Jurado

El jurado estará compuesto por 4 (cuatro) personas:

Matías, Aranda – Primer representante del área Juventud Creativa. María Eugenia Puiguernau – Segunda representante del área Juventud Creativa. Daniela, Casabo – Representante del área de Centro de Estudiantes. Mariana, Giorda – Representante del área de ESI.

De la Premiación

Se seleccionarán como ganadores 4 proyectos que cumplan con las siguientes condiciones:

● Originalidad del proyecto.

● Coherencia en el desarrollo de la trama.

● Representación pertinente del tema elegido.

● Calidad pictórica (del dibujo, la técnica, color, uso de los recursos del cómic, etc.)



De los premios:

● Los 4 proyectos que cumplan con los criterios mencionados anteriormente, serán premiados con un viaje al evento Frikimania, a realizarse el día 7 de mayo de 2022 en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, acompañados por un tutor responsable.