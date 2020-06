Confirmaron 53 altas de coronavirus en Entre Ríos

Spread the love











Respecto a la ultima información difundida, 13 pacientes más se recuperaron de coronavirus en Entre Ríos. Las nuevas altas se registraron en los departamentos Federación, Colón , Islas del Ibicuy , Paraná y Concordia.C

De acuerdo al cuadro epidemiológico que se difundió este domingo por el Ministerio de Salud de la provincia, ya recibieron el alta 53 pacientes entrerrianos. Son 13 personas más en relación al último informe brindado al respecto desde la cartera que conduce la ministra Sonia Velázquez, el viernes 26 de junio.

El departamento Gualeguaychú, en tanto, se mantiene con 12 altas. Tampoco varió el número de altas en los departamentos Uruguay, Diamante, Gualeguay y Villaguay (2 cada uno); y Nogoyá y La Paz (un paciente recuperado cada uno).



Detalle de las altas registradas hasta el momento

– 12 en el departamento Gualeguaychú, que hasta el momento registró un total de 27 casos

– 9 en el departamento Paraná, que registra 96 casos

– 9 en Colón, que tiene un total de 31 casos confirmados

– 5 en Federación, con un total de 59 casos confirmados

– 5 en Islas, con 42 casos confirmados

– 3 en Concordia, con igual número de casos confirmados, por lo tanto actualmente no tiene pacientes con el virus activo

– 2 en Uruguay, con un total de 5 confirmados

– 2 en Gualeguay¸ con igual número de casos confirmados, no tiene pacientes con el virus activo

– 2 en Diamante, con igual número de casos confirmados, no tiene pacientes con el virus activo

– 2 en Villaguay, e igual número de casos confirmados, sin pacientes con virus activo

– 1 en Nogoyá, con un solo caso registrado, sin pacientes con virus activo

– 1 en La Paz, con un solo caso registrado, sin pacientes con virus activo

El resto de los departamentos, Federal, Feliciano, San Salvador, Tala y Victoria, no registraron casos de coronavirus hasta el momento.

Actualmente en la provincia hay 218 personas con el virus activo, en tanto que se descartaron 2.037 casos.