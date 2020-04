Convivir con los adultos mayores en cuarentena

Los adultos mayores forman parte de un sector de la sociedad que desde hace ya varios años viene ganando terreno, debido al impacto generado por sus cambios de hábitos que obligan a asistirlos en sus nuevas demandas ligadas, esencialmente, a una vida más activa desde los social y lo recreativo.

Por ende, el impacto que ocasiona la pandemia del COVID-19 es muy fuerte para este grupo etario, que además es especialmente vulnerable a este virus.

El mundo entero está aprendiendo a convivir con variadas y numerosas situaciones que se van presentando en este momento tan particular en el que, además, debemos prestar especial atención a las personas mayores que puedan estar en nuestro entorno familiar.

Estamos transitando una situación que obligó a un cambio de rutina de forma drástica. En cuestión de horas millones de personas tuvieron que quedar encerradas, lo que implicó un sacudón brusco en la organización familiar y en todas las actividades que venían haciendo.

¿Qué pasa con las personas mayores que tienen actividades y de un día para el otro se encuentran con que no pueden salir ni siquiera a hacer un mandado; de qué manera podemos acompañarlos?, preguntó pypnews al psicogerontólogo Fernando Veiga (M.P. 20702).

“Esta pregunta implica admitir que acompañar no es una tarea fácil, porque supone aceptar al otro como es, sin juzgarlo; una forma de acompañar es escuchar, sin criticar y sin juzgar, por ende, el desafío es tener ganas de compartir una charla, una conversación con una persona mayor donde se posibilite la transmisión de experiencias mutuas, generando un intercambio de vivencias inter e intrageneracional, donde quien me escuche se enriquezca y divierta con lo que le estoy contando, y viceversa.”, comenzó explicando.

En principio, el desafío de convivir con adultos mayores pasa por crear conversaciones donde, sin darnos cuenta, vamos a conocer más del pasado y presente del otro, pero también del futuro que nos está esperando.

Por otro lado, se presentan situaciones muy frecuentes donde estas personas mayores quieren salir a comprar sus alimentos como lo hicieron siempre. Ante ello, Veiga sugiere, por un lado, que hay que explicarles que esta tarea la tiene que hacer una persona de la familia, pero, por otro lado, advierte la trascendencia de adquirir los productos que sean del gusto y preferencia de esa persona mayor, sin imponer un criterio propio. “Es esencial ser respetuosos de los productos que habitualmente eligen, independientemente de la evaluación de precio o de calidad que podamos hacer, ellos tienen que conservar sus usos y costumbres para no sentir que siguen perdiendo autonomía”.

En tanto, si la familia convive con un adulto mayor durante esta cuarentena, es importante crear rutinas domésticas estableciendo, por ejemplo, quién limpia y ordena determinados sectores de la casa, creando momentos recreativos y otros de aprendizaje.

“Si la persona vivía sola y por esta situación la estamos acompañando vamos a consultarle de qué manera se organizaba para limpiar y así disponernos a colaborar”, enfatizó el psicogerontólgo.

Además, uno de los aspectos más llamativos es de la recreación. ¿De qué manera podemos divertirnos en casa con personas mayores?

Si la persona vivía sola, tenemos que preguntarle que hacía para divertirse en su casa y a partir de sus respuestas empezar a compartir diferentes formas de diversión o juegos.

“De esta manera de va a dar un intercambio muy interesante de juegos y diversión, de tiempos que existen hoy y de otros que existían antes, y en este intercambio se borran las edades, porque todos estamos en el mismo nivel, transitando una cuarentena que nos puse en el mismo lugar”, reflexionó el entrevistado.

Así, los días de lluvia se prestan para la transmisión de recetas; o podemos invitarlos a salir de la cama o del sillón y desde una silla hacer actividad física con ellos.

