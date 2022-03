Cotapa: trabajadores en asamblea analizan pasos a seguir

Spread the love











«Queremos darle tranquilidad a los trabajadores de Cotapa que ese están haciendo gestiones», señaló Mario Mildeberger, secretario general de Atilra.

Trabajadores de la empresa Cotapa y representantes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) en Paraná, realizaron en el mediodía de este martes una asamblea en la planta de calle Almafuerte para debatir los pasos a seguir tras el cese de producción de la empresa láctea. «Queremos darle tranquilidad a los trabajadores de que ese están haciendo gestiones», señaló Mario Mildeberger, secretario general de Atilra quien negó el cierre de la empresa.

Foto: UNO/Mateo Oviedo

En ese sentido, Mario Mildemberger, destacó la importancia de mantener la fuente laborales de 60 trabajadores y recordó que la firma está en concurso de quiebra y que el año pasado se acordó un salvataje dando continuidad a las actividades con los mismos dueños de la Sociedad Anónima concursada.

En tanto explico que se intenta, a toda costa, evitar la quiebra de la empresa. La idea es atraer nuevos inversionistas que le den continuidad a la fuente laboral. En este punto sostuvo que hay inversores interesados pero la última palabra la tiene el juez de la quiebra.

Foto: UNO/Mateo Oviedo

En relación a la realidad de la empresa, el dirigente sindical dijo que hace dos semanas que los trabajadores no cobran sus salarios y no hay materia prima para producir. «La lechería tiene sus altibajos dos veces al año y el inconveniente es un poco estacional, pero esa no es la excusa para no pagar los salarios porque todas las empresas saben de esta estacionalidad y trabajan durante todo el año para que esta situación no impida el pago de salarios y el funcionamiento de la firma”, explicó a APF.

Por otra parte no hay en el horizonte ninguna gestión ni intervención por parte del Estado, municipal, provincial ni nacional. “El Estado podría acompañar generando créditos blandos para activar la producción o comprando parte de la producción”, consideró y adelantó que gestionará entrevista con el titular del Ministerio de la Producción de Entre Ríos, Juan José Bahillo, para intentar salvar la unidad productiva y la fuente laboral.

Largo proceso de deterioro

Cotapa desde 2.014 viene sufriendo un proceso de retroceso laboral, empresarial y de mercado, que llevó a que la histórica cooperativa que llegó a producir 100.000 litros de leche por mes, cayera progresivamente a los 60.000 y ahora a valores muy pequeños. El sindicato hace un cuestionamiento directo al empresario que se hizo cargo de Cotapa hace unos cinco años, por sus relaciones con el poder político.

«Esta persona comenzó desde hace un tiempo a pagar fraccionado el sueldo a todo el persona, y luego en cuotas, quedando importantes deudas y compromisos con nuestra gente, como también con proveedores. Era evidente que así no se podía seguir», había enfatizado el titular de Atilra Paraná.

Desde el gremio están reclamando mayor presencia del gobierno provincial y nacional, «pero así y todo, por nuestra parte buscamos que la empresa no cierre, y por ello es que buscamos nuevos inversores».

No es la primera vez que Cotapa ingresa en un proceso cercano al cierre. En otras oportunidades el Estado ayudó y aportó distintas líneas económicas. Pero en todas, los empresarios, demostraron -según informan los trabajadores-, estar a la altura de las circunstancias «ya que pidieron dinero para poner en marcha la planta, y ante la falta de un plan de crecimiento, hicieron la fácil, intentar amenazar con parar la actividad y reclamar nuevamente la ayuda del gobierno», enfatizó a UNO, un histórico trabajador que prefirió que se mantenga su nombre en reserva.