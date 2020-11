Covid-19: Argentina confirmó la compra de la vacuna rusa

Spread the love











El gobierno nacional adquirirá 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el Covid-19 entre diciembre y la primera quincena de enero.



«Estarían en condiciones de darnos 10 millones de cada una de las dos dosis [que requiere la vacuna], las podemos tener en diciembre acá y en los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis más», detalló el presidente Alberto Fernández.



“Tuvimos una propuesta de la Cancillería rusa y del fondo soberano de Rusia para ver si Argentina estaba interesada en contar con dosis de la vacuna en el mes de diciembre y por supuesto que dijimos que sí”, afirmó el Jefe de Estado y destacó en un comunicado: “Para nosotros es muy importante porque permitiría vacunar a los sectores que están en riesgo, de todo el país”.



El Presidente en persona combinó un viaje a Rusia de la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, y de la asesora presidencial Cecilia Nicolini para ver el nivel de desarrollo que la vacuna tenía y la factibilidad de lograr ese objetivo.



“Estamos con muy buenas expectativas, muy esperanzados. Para diciembre podríamos tener vacuna”, indicó Fernández y explicó: “Nosotros venimos conversando con el fondo soberano de Rusia desde hace ya bastante tiempo tratando de ver cómo evoluciona su vacuna, porque a nosotros nos importa mucho tener la primera que salga en el mundo y que nos ayuden a tenerla en Argentina”.



“Hemos logrado ponernos en cada paso que se da en Rusia y en la Organización Mundial de la Salud (OMS) para verificar la calidad de la aprobación de la vacuna. Las presentaciones se hacen ante la autoridad rusa, ante la OMS y ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que es la autoridad argentina”, detalló.



El mandatario agregó que “el precio de la vacuna rusa está más o menos en el promedio de lo que las vacunas del mundo proponen”.



Dos muestras





El presidente también confirmó que él mismo se inmunizará con Sputnik V contra el nuevo coronavirus. «Por supuesto», dijo el mandatario al ser consultado sobre su vacunación pero dijo que no será antes de que esté disponible para la población argentina.



En declaraciones a la agencia rusa Sputnik, el jefe de Estado precisó que tiene «dos muestras» de la vacuna, que le «mandaron de Rusia al comienzo de la discusión» para la adquisición, pero «no» le parece «justo» poder vacunarse y que «otros argentinos no puedan».



Al ser consultado sobre si se aplicará la vacuna rusa, Fernández respondió: «Por supuesto», aseguró. «Tengo dos muestras que me mandaron de Rusia al comienzo de la discusión, pero no me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan vacunarse, más allá de que yo sé la responsabilidad que tengo», resaltó.



En esa línea, el Presidente confirmó que la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, viajó a Moscú para concretar la adquisición de 25 millones de dosis de la vacuna.



«A diferencia de otros que fabricaban vacunas, no teníamos en Argentina un interlocutor con el que pudiéramos hablar. Entonces personalmente combiné un viaje a Rusia de la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, y Cecilia Nicolini, que es una asesora mía en mi condición de presidente», explicó Fernández.



Cifras



Por otro lado, el Ministerio de Salud de la Nación informó que, durante las últimas 24 horas, se registraron 483 muertes y 9.598 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 1.183.131 y las víctimas fatales suman 31.623.



En las últimas 24 hs fueron realizados 24.864 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.047.313 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 67.155 muestras por millón de habitantes.



Según el informe, actualmente hay 4.922 personas internadas en unidades de terapia intensiva. La ocupación de camas es del 63,6% a nivel nacional y del 60.5% en el Área Metropolitana de Buenos Aires.





Entre los fallecidos hubo 283 hombres: 117 residentes en la provincia de Buenos Aires, 21 de CABA, 1 de Chaco, 2 de Chubut, 18 de Córdoba, 7 de Entre Ríos, 2 de Jujuy, 1 de La Pampa, 1 de La Rioja, 11 de Mendoza, 1 de Neuquén, 12 de Río Negro, 4 de Salta, 13 de San Luis, 5 de Santa Cruz, 42 de Santa Fe, 1 de Santiago del Estero, 4 de Tierra del Fuego y 22 de Tucumán. También murieron 195 mujeres: 87 residentes en la provincia de Buenos Aires, 13 de la Ciudad de Buenos Aires, 1 de Chaco, 3 de Chubut, 9 de Córdoba, 1 de Entre Ríos, 1 de Jujuy, 2 de La Pampa, 1 de La Rioja, 8 de Mendoza, 3 de Salta, 4 a de San Luis, 1 de Santa Cruz, 3 de Santa Fe, 3 de Tierra del Fuego y 19 de Tucumán.



