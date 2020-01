Denuncian a empresario por estafas en la organización de fiestas

Un hombre de Cerrito detalló que le entregó 150.000 pesos. Otra mujer manifestó que le dio 100.000 y la restante 20.000. Desde hace un mes que no logran ubicarlo, por lo que se presentaron en Tribunales.

En los Tribunales de Paraná se presentó un nuevo grupo de personas para denunciar estafas de parte de del empresario Sergio Aguilar en la organización de diversas fiestas.

Enrique Casco, de la localidad de Cerrito, contó a Elonce TV que ya presentó una denuncia en la Comisaría de la localidad.

«Este hombre no se presentó nunca ni me contestó Más. Sergio Aguilar me estafó con una fiesta de 15 años de mi nena. Le di 150.000 pesos, dado que le veníamos pagando desde hacía muchos meses. Antes del 17 de diciembre nos había pedido como un favor que le prestáramos 10.000 pesos. Con mi señora teníamos la plata para pagar la tarjeta. Fue un jueves y entre viernes y sábado nos devolvía la plata, pero desapareció», relató el hombre.

En tanto, Soledad Maidana, explicó que hicimos los reclamos individuales pero nos juntamos a ver si podemos hacer algo para que dé la cara».

Y sobre su caso detalló: «Nosotros empezamos en julio y agosto del año pasado. Le entregamos 100.000 pesos para señar el cumpleaños de nuestra hija que es en agosto de este año. Él siempre nos llamaba cada dos semanas pidiéndonos plata, porque siempre algo le pasada. Entonces me pareció raro, porque ya le habíamos entregado mucho y decidimos no darle más dinero hasta el día de la fiesta. Dejamos pasar el tiempo y en diciembre saltó esto».

Y continuó: «Lo llamamos para rescindir el contrato porque le dijimos que no nos parecía confiable. Él se comprometió a devolvernos el dinero en cuotas. Nunca más apareció».

«Él empezó a actuar de una forma sospechosa y siempre le surgía un problema. Él te envuelve con la parla», completó.

Finalmente, Verónica González, comentó que «yo lo contraté en marzo del año pasado porque habíamos tenido el casamiento de un sobrino en febrero y el servicio fue excelente».

«Me enteré de la estafa por los chicos de la escuela de San Benito. Entonces lo llamé y me dijo que se iba a presentar en la Justicia. Con todo lo que pasó, me cansé de llamarlo y no podemos ubicarlo por ningún lado», refirió.

Además, contó que «el cumpleaños de ella era para el 26 de septiembre . Tuve que conseguir 165.000 pesos para contratar el salón del Club Paraná. Conseguí para el 18 de septiembre, que es viernes, cuando ya tenía todo organizado. Yo le entregué el mínimo, que eran 20.000 pesos para reservar el salón, pero nunca él lo había señado». Elonce.com