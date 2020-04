Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil en cuarentena

Spread the love











El aislamiento social obligatorio hace que muchas niñas, niños y adolescentes se encuentren más expuestos y vulnerables al maltrato y a la violencia intrafamiliar.

Hoy se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil y nos encontramos frente a una situación impensada: quedarnos en nuestros hogares para enfrentar a un virus que nos paraliza. Sin embargo, este aislamiento social obligatorio que para muchas niñas, niños y adolescentes es una oportunidad para pasar más tiempo con su familia, es también lamentablemente la ocasión en la que otros, se encuentren más expuestos y vulnerables al maltrato y a la violencia intrafamiliar.

En el año 2018, el 59% de las situaciones de vulneración de derechos trabajadas por los organismos de protección de la infancia de la Ciudad de Buenos Aires fueron por causas vinculadas a la violencia, seguidos por aquellas donde está en riesgo la convivencia familiar (por negligencia, abandono, etc.). Estas dos categorías relacionadas con las diversas formas de maltrato alcanzan el 93% del total de los casos. En el mismo año, el 88% de los casos fueron alertados por diversos organismos como la escuela, el hospital o clubes, lugares a los cuales niñas, niños y adolescentes hoy no concurren. Por ello, la preocupación y la alarma se agudizan.

Esto explica por qué mientras los llamados por casos de violencia de género aumentan en épocas de aislamiento, las alertas por maltrato y abuso contra niñas, niños y adolescentes disminuyen. Y ello se debe a que no solamente están lejos de la escuela, del club o de los centros recreativos, sino que, fundamentalmente, están lejos de poder solicitar ayuda. Es importante comprender que aunque el maltrato contra niños suceda en el hogar, no se trata de un hecho privado sino que, por el contrario, es una cuestión de interés público ya que afecta su desarrollo integral y vulnera derechos fundamentales. También debemos recordar que el maltrato no constituye solo una agresión física sino también psicológica, tales como gritos, denigraciones, amenazas o insultos.

En este sentido, nuestro ordenamiento jurídico tiene como uno de sus ejes centrales la protección contra la violencia. La normativa internacional, nacional y provincial impone al Estado el deber de prevenir, sancionar y erradicar la violencia en todas sus formas. En particular, en casos que ésta sea ejercida contra niñas, niños y adolescentes, las medidas que el Estado tiene la obligación de adoptar deben reforzarse y tener un enfoque diferencial y multisectorial para garantizar una protección integral de sus derechos.

Estas normas nos interpelan a comprometernos y a estar más atentos que nunca en la detección de la violencia contra niñas y niños. Si bien hay derechos que en este momento no pueden ejercerse libremente por el surgimiento del Covid-19, la protección contra las diversas formas de violencia y maltrato debe estar más presente y más activa que nunca.

Las consecuencias de la violencia pueden ocasionarles daños para toda la vida. Por esta razón, la detección temprana de cualquier vulneración de derechos y una adecuada intervención por parte de todas las instituciones que formamos parte del sistema de protección integral de derechos, resulta de suma importancia. Niñas, niños y adolescentes están, como gran parte de la sociedad, aislados. No pueden elevar la voz en busca de ayuda y contención. No los privemos también de su derecho a la protección contra toda forma de maltrato. Somos todos responsables de garantizar sus derechos.

* Asesora General Tutelar de la CABA.

Yael Bendel. Abogada. Especialista en infancia.

(Fuente www.perfil.com).