Disposiciones de control en Cerrito

Este domingo por la mañana se reunió la Junta de Defensa Civil para analizar las medidas tomadas por el Presidente de la Nación y evaluar nuevas disposiciones de control a nivel local.

Se reitero la necesidad de comunicar a la población la medida nacional tomada de que solo se permitirá la habilitación de actividades que se autoricen mediante decretos nacionales.

Considerando la extrema necesidad de resguardar la salud pública, también se reitera que la responsabilidad del cumplimiento de la cuarentena es personal y se han labrado hasta el momento 63 actas de infracción por violar el aislamiento social preventivo y obligatorio y 2 más a comercios no habilitados que abrieron sus puertas, a pesar de haber sido advertidos por las autoridades.

Se está analizando además la posibilidad de poner en funcionamiento un solo ingreso a la ciudad, con controles más estrictos de documentación, desinfección y control sanitario individual, tomando la temperatura y olfato, llevados a cabo por personal de la policía, municipal, bomberos y enfermeros.

Se analiza también, la posibilidad de exigir el uso obligatorio de barbijos para todas aquellas personas que ingresan a la ciudad desde otras localidades, con motivo de realizar el abastecimiento local.

Teniendo en cuenta la información suministrada por el Presidente y funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación, NO HAY FLEXIBILIZACION DE LA CUARENTENA, sino que se administran nuevas actividades.

El aislamiento social preventivo es OBLIGATORIO en todos sus términos y solo las personas que llevan adelante actividades exceptuadas pueden circular con el debido justificativo.

Librerías, venta de insumos informáticos y venta de repuestos, están habilitadas a realizar entregas a domicilio, por lo que deberán administrar los medios necesarios para realizarlas.

TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE REALICEN ENTREGAS A DOMICILIO DE SUS PRODUCTOS, DEBERÁN REALIZAR UNA NOTA A MODO DE DECLARACIÓN JURADA, EN LA QUE SE MENCIONE EL NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE CIRCULARAN PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD Y EL VEHÍCULO CORRESPONDIENTE.

Talleres mecánicos y gomerias, siguen trabajando bajo la modalidad de atención de urgencias para casos puntuales de actividades habilitadas y a puertas cerradas.

Toda otra actividad que no esté mencionada en los decretos presidenciales o disposiciones administrativas de la Jefatura de Gabinete, NO ESTÁN AUTORIZADAS PARA OPERAR, por lo que serán pasibles de sanciones por parte de la autoridad judicial, una vez que se haya labrado el acta de infracción correspondiente.