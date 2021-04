Disposiciones preventivas del municipio de Cerrito

Spread the love











La Municipalidad de Cerrito informa que adhiere al Decreto Provincial Nº 747 que regirá hasta el 30 de abril inclusive, y que apuntan a reducir la circulación de personas para garantizar las respuestas del sistema sanitario y sostener a su vez la actividad económica.

En el mismo se establece que se restringe la circulación entre las 0 y las 6 de la mañana de lunes a domingo inclusive.

Controles en locales comerciales

Además, inspectores junto a personal de Comisaría Cerrito realizarán recorridos en los comercios de la localidad para controlar que se cumplan los protocolos sanitarios para evitar la propagación del Coronavirus.

Además, entregarán afiches para colocar en los locales, con las recomendaciones de cuidados correspondientes.

Se recuerda que, dentro de los negocios, se debe disponer de alcohol en gel, y tanto el público como las personas que atienden deben usar el barbijo y mantener distancia.

Medidas preventivas a fin de evitar la propagación del virus:

-El horario de restricción a la circulación es de 00:00 a 6:00 am, de lunes a domingo inclusive.

-No se autoriza la realización de eventos festivos públicos o privados (cumpleaños, casamientos, aniversario, bautismos, etc).

-Para las actividades que se encuentran habilitadas, con protocolos sanitarios vigentes, entre ellas cultos religiosos, gimnasios y afines, que se realicen en espacios cerrados, la ocupación deberá ser del 50 % de la superficie con un máximo de asistencia de 50 personas.

-Se podrán realizar reuniones sociales o familiares en los domicilios particulares hasta 10 personas.

Luego del 30 de abril, las medidas serán revisadas nuevamente de acuerdo a la evolución epidemiológica de la ciudad.

Municipalidad de Cerrito