El ciclo lectivo inicia con paro docente

El ciclo lectivo comenzó hoy en Entre Ríos, aunque Agmer, el gremio mayoritario, definió un paro por 72 horas, medida a la cual se sumó Amet, el sindicato de los docentes técnicos.

Mientras tanto, las provincias de Jujuy, Santa Fe y Neuquén también afrontan huelgas docentes, mientras que se dictó la conciliación obligatoria en Santa Cruz y Chubut, para avanzar en el inicio de las clases.

Lo mismo había sucedido en Tucumán, donde los trabajadores de la educación acataron la conciliación obligatoria dictada por el gobierno, por lo que desistieron de realizar un paro de 48 horas.

En Entre Ríos

El Congreso XCX de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), resolvió no iniciar las clases el próximo lunes y llevar a cabo un paro de 72 horas que se efectivizará los días 02 de marzo (lunes), martes 03 y miércoles 04 de marzo. Además se anunció, para el miércoles, una movilización provincial hacia la Casa de Gobierno, en Paraná, debido a «la falta de una propuesta salarial por parte del Gobierno provincial, que convocó a reunión paritaria recién para el próximo 6 de marzo».

El mayoritario sindicato docente provincial llevó a cabo su cónclave el pasado viernes en la ciudad de Federal y resaltó que «tras una semana marcada por movilizaciones departamentales en rechazo a cualquier intento de avanzar sobre los derechos previsionales de los trabajadores, el Congreso de AGMER volvió a expresar su compromiso con la defensa del régimen jubilatorio que se rige por la Ley 8732», agregaron en el escrito.

Paro de mujeres

«La reivindicación será uno de los ejes convocantes de la marcha provincial que reclamará una respuesta a la demanda salarial del sector», indicó Agmer.

Por otra parte, el Congreso del gremio votó convocar a un paro de 24 horas, para el lunes 9 de marzo, en adhesión al paro internacional de mujeres.

Se dio a conocer que también definieron «concurrir a la audiencia con el Gobierno provincial, a fin de exigir una propuesta salarial» para los docentes entrerrianos.

AMET

La Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) resolvió realizar paro de 72 horas, del 2 al 4 de marzo, uniéndose a la medida definida por Agmer. Además convocó a asambleas de dos horas por turno para el jueves 5.

Escuelas privadas

Por otra parte, SADOP Seccional Entre Ríos decidió no realizar ningún tipo de medidas hasta tanto sean presentadas las propuestas en el ámbito de dicha negociación, el viernes de la semana próxima.

El titular del Consejo General de Educación (CGE), Martín Muller, sostuvo que desde el gobierno provincial «lamentamos» la resolución gremial de realizar medidas de fuerza.

En ese marco, Müller resaltó que «el gobierno ha generado plena confianza al haber cumplido con todos los compromisos asumidos a lo largo de estos años con el sector docente», lo que «se refleja en la última paritaria, pagada en su totalidad en un contexto provincial sumamente delicado desde el punto de vista financiero y fiscal», recordó el funcionario en referencia al aumento del 57,6 por ciento otorgado por la provincia el año pasado, por encima de la inflación.

«Nos duele porque creemos que el diálogo es el camino para alcanzar consensos. Por eso, y cumpliendo con nuestra palabra, convocamos a una paritaria, la instancia donde debían resolverse estas cuestiones, sin el fuerte condicionamiento que genera empezar las clases con una medida de fuerza», señaló el presidente del CGE.

Además, Müller expresó que «estamos muy apenados por las familias entrerrianas, que han puesto sus expectativas y esfuerzos de las últimas semanas en el normal inicio de clases de sus gurises» y recordó que «es nuestra obligación, pero una tarea de todos los involucrados, garantizar el derecho a la educación de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos de Entre Ríos y, la igualdad de oportunidades que genera el mundo del conocimiento».

«La instancia de paro provincial en un contexto de recuperación de la paritaria nacional docente y el pleno acuerdo entre las centrales de trabajadores de la educación y el Ministerio de Educación de la Nación el miércoles pasado es inesperado, sobre todo porque los gremios aún no nos han escuchado», finalizó el titular de la cartera educativa.

