“El mosquito deja de forma latente huevos disecados”

El Dengue, en nuestro país, sigue sumando nuevos infectados. A diario se registran más casos que el Covid – 19 y sigue ampliando su zona de contagios. El ingeniero Roberto Ludi, brinda detalles de esta enfermedad y lo cuenta a través de su propio padecimiento.

El año pasado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), informó más de 3 millones de casos de dengue en América Latina, el mayor número registrado en la historia para la región.

En Brasil se notificaron 2.201.115 casos; Argentina 3.209 infecciones y países limítrofes como Bolivia y Paraguay 16.193 casos y 11.237 respectivamente. Se estima que por cada persona con síntomas clínicos, se infectan entre 8 y 15 más, que continúan el ciclo de transmisión a través del mosquito Aedes aegypti.

Los síntomas que produce incluyen fiebre elevada (que puede llegar a 40Cº), dolores de cabeza, musculares y articulares, náuseas, vómitos, y sarpullido. En casos graves el dengue causa hemorragias internas que pueden llevar a la muerte.

Hasta la fecha no existen vacunas efectivas contra el dengue. Las que se aprobaron en varios países no son del todo eficaces. Tampoco se han desarrollado antivirales que tengan buenos resultados. Por estos motivos, la investigación centrada en la biología de este virus es fundamental para lograr desarrollar tanto vacunas como antivirales que resuelvan esta problemática de salud regional y mundial.

En diálogo con el Ing. Roberto Ludi, quien está al frente de la Oficina Técnica en Cerrito, conocimos detalles de esta enfermedad, narrado a través de su experiencia como infectado por el mosquito transmisor del dengue:

¿Qué síntomas tuvo para alertar que tenía dengue?

“El 13 de abril fui a Cerrito como de costumbre. Comencé con cierto malestar, como un “bajón” como se dice comúnmente. Sentía algo de debilidad cerca del mediodía, pero no le di importancia. El clima estuvo muy pesado desde temprano, y por entonces, había realizado actividades pesadas. Hacia la tarde, ya en mi casa, comencé con fiebre en ascenso. Seguí así el día sábado y domingo, tomando paracetamol, ya que no se recomienda el uso de ibuprofeno ni aspirina en estos tiempos de enfermedades, porque licuan la sangre y complicarían cualquier situación, sobre todo, si el dengue se presenta con hemorragia.

El lunes de madrugada me sorprendió un desvanecimiento con fuerte sudoración en todo el cuerpo. Me levantaron del piso del baño concretamente, y cuando recuperé conciencia, me sentía muy débil, en extremo. En casa me realizaron los primeros auxilios y luego fui traslado al Hospital de María Grande. Los análisis registraron glóbulos blancos y plaquetas muy bajos, por lo que la doctora pronosticó posible caso de dengue.

Luego, en el Sanatorio de Villa Libertador me efectuaron extracciones de sangre y consultas para determinar finalmente días después que tenía Dengue!!.

Afortunadamente no manifesté otros síntomas característicos, excepto la fiebre que nunca pasó de los 37.5C. Me recetaron antibióticos y vitaminas que fui llevando al pie de la letra. Fui sintiéndome cada vez mejor, cuando se fueron reponiendo los parámetros sanguíneos debilitados.

¿Lo sorprendió la enfermedad, sabiendo que mantiene conductas para evitar su reproducción?

Sí. Soy una persona que toma cuidados para tener un cuerpo sano. Y me sorprendió el contagio cuando tenemos muchos recaudos para preservar la presencia de estos insectos en nuestro hogar, tanto adentro como afuera. Ahora, que soy paciente de riesgo, debo tener aún mayores cuidados. Por eso también, desde el hospital llegaron hasta mi casa con dosis para gripe y neumonía.

¿Se toman medidas para controlar los casos de dengue?

Realmente, hay preocupación entre los habitantes de María Grande por la gran cantidad de contagios que se ha tenido este año en particular. Y más, teniendo en cuenta que no fue un año de precipitaciones frecuentes. Los primeros datos de pacientes con dengue, aparentemente se detectaron en personas que viajaron a Brasil en 2016. Este año ya se superaron los cuarenta casos aquí y sin temor a equivocarnos, en Entre Ríos es con creces, más preocupante que el Covid19.

Se afirma que la descacharrización debe realizarse todo el año, ¿el mosquito sobrevive el invierno?

Hay que considerar que el mosquito Aedes Aegiptis deja para la próxima temporada de forma latente, miles de huevos disecados, que es su forma de pasar el invierno. Esto compromete muchísimo la salud de la población en general y en particular, a los que ya fuimos infectados. Porque la reinfección con este virus trae aparejado mucho más complicaciones físicas.

