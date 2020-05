Emprender en tiempos de crisis

Spread the love











¿Cómo ser emprendedor en medio de una crisis social y económica?. Para conocer una de las realidades de los trabajadores independientes, Periódico BRUJULA dialogó con Victoria Almada, propietaria de la marca “Las Toias” para conocer el trabajo diario de construir y vivir de los sueños.

Las Toias es un emprendimiento dedicado al diseño, fabricación y comercialización de accesorios, blanquería y decoración para bebés y niños/as. Lo que inició siendo un juego de niñas se convirtió en una profesión que reivindica el oficio de crear y confeccionar.

Utiliza telas de alta calidad para realizar piezas necesarias para la infancia. Se diseñan desde juguetes didácticos, accesorios para la habitación y blanquería -sábanas, almohadones, acolchados-, hasta vestimenta. La creatividad y la calidad caracteriza todos los diseños, que pueden ser personalizables.

¿Cómo surgió el emprendimiento?

“Las Toias” nació hace más de cuatro años y medio. El nombre surgió en medio de una búsqueda familiar, de un valor propio que lo convirtiera en distintivo. “Las Toias quiere decir Victoria. Mi primo “Guille” de chico, no podía decir mi nombre ni el de mi abuela que era igual. Nos llamaba a las dos “Toia”. Por eso, en el trabajo de construir mi marca, quise reivindicar el oficio de la costura y llamar a mi emprendimiento así”.

A Victoria, nada le fue facil. Ha puesto mucho empeño en sus sueños y en el tejido de contactos para llegar a conformar su negocio.

¿Qué herramientas utilizas para poder crecer con tu proyecto?

Participo del programa CRECER de la Economía Social del Gobierno de Entre Ríos. En ese espacio me di cuenta que este era el camino que yo quería. Empecé a trabajar sobre la marca, los productos y así se fue dando el emprendimiento. Con una inversión pequeña podes trabajar dignamente y tener un capital. Cuesta un poco, pero es posible.

Además, soy parte de “Manos Entrerrianas”, una marca colectiva del gobierno provincial. Para el emprendedor es un importante, porque permite tener un sello, una garantía de que el producto está hecho por vos. Es una marca colectiva que tracciona a los emprendedores y sus emprendimientos. Pertenezco a la primera tanda de 100 emprendedores, a la que se se sumaron después, otros cien más. Entre nosotros nos vamos recomendando, es una comunidad muy linda, tiene apoyo y publicidad que es algo que cuesta. Nos ofrecen asesoramiento, nos acompañan y siempre están pendientes de los emprendedores. Cada marca tiene seleccionados tres productos: yo tengo salidas de baño, un almohadon de amamantar y un acolchado. Esos son mis tres productos de “Manos Entrerrianas”.

Ingresando a la página se pueden encontrar todos los productos que ofrecemos. Ahí está la cadena de valor.

¿Cómo manejas los recursos para invertir en medio de esta crisis?

La inversión la hago en dos partes. Por un lado, compro todo lo que es accesorios y hago stock. Planifico por colección en cada estación del año. Por otro lado invierto en telas pero no las uso, y las dejo para los productos de blanqueria que es por pedido personalizado. Ofrezco la posibilidad de elegir la tela que te gusta, los modelos y establecemos diseños entre el cliente y yo. Tengo productos hechos o destino materiales para otros productos de mi catalogo.

¿Qué estrategias incorporaste para poder llegar a tus clientes en esta cuarentena?

La organización de mi empresa es integral. Como la mayoría de los emprededores, me toca hacer todo sola, sin empleados. Me encargo desde comprar el material, hacer el pakaging, el producto final, además de planificar y realizar el envío al cliente.

En esta cuarentena implementé envíos a domicilio y también, la entrega de regalos dentro de Cerrito. Coordinamos por medio de un llamado el pago y el dia del cumpeaños o festividad, llega el regalo con tarjeta y dedicatoria. Me pareció una buena idea y algunos regalos se hicieron de esa manera. Para publicitar mi marca hice “descuentos de cuarentena”. La mayoría de mis pedidos son por redes sociales. Por eso potencié más eso. Vincular las cuentas y whatsapp sirve un monton para publicitar y vender.

¿Qué mensaje le darías a quienes tienen ideas de negocios sin desarrollar?

A las personas que tienen ganas de emprender les digo que se animen, que se puede. Hay que trabajar mucho en la idea. Pero una vez que se hacen los análisis de mercado, la construcción de la idea y dejar algunas cosas bien claras, sobre todo, hacia donde ir, es posible.

Para conocer los productos de “Las Toias”, podés ingresar a sus redes sociales de facebook o instagram: LasToiasBlanqueria o en https://www.entrerios.gov.ar/manosentrerrianas/emprendimiento/las-toias.

PERIÓDICO BRUJULA