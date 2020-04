Entrerrianos desarrollaron respirador al que pueden conectarse varias personas

Se trata de dos primos que decidieron crear un respirador para colaborar en la pandemia del Covid-19. Lo armaron a la distancia, por teléfono, en el marco del aislamiento, ya que uno vive en Gualeguaychú y el otro en Buenos Aires.

Entre primos entrerrianos, desarrollaron respirador al que podrían conectarse varios pacientes a la vez. Si bien Matías Volker tiene su consultorio en Gualeguaychú -donde ejerce luego de estudiar y trabajar en La Plata- y Miguel Ángel también vive en la ciudad del carnaval, al principio el dispositivo se fue armando a la distancia, por teléfono, a raíz del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto ante la pandemia del Covid-19.

Acerca del respirador que han desarrollado juntos, Matías contó que se le ocurrió por tener como hobby la electrónica. Y para desarrollar el prototipo, tuvo la ayuda de su primo Miguel, «a quien le dije con qué podía contar, pensando en el sillón de mi consultorio y él agregó otros elementos».

«Con todos los planos, y a raíz de que hoy están cerrados los negocios donde comprar insumos, decidí -continuó diciendo- utilizar las válvulas hidráulicas del sillón (las que se usan para el suministro de agua) y las plaquetas electrónicas».

A esto, sumaron otros elementos y, en un momento, debieron trasladarse al consultorio para ensamblar el proyecto. «Pasamos la primera fase con electrónica antigua y ahora hicimos un pedido a una empresa de Buenos Aires de plaquetas audino, que son los sistemas integrados, llamados inteligentes, con display y válvulas que trabajan con sistema neumático y más nuevas que las de mi sillón, que tiene varios años», dio a conocer.

«Ayer (por el lunes) mi primo hizo el pedido que, en teoría, llegaría este viernes o el sábado. En cuanto los tengamos, vamos a ensamblarlos. Además, contamos con un bioingeniero de La Plata que nos asesora con el tema de las presiones, acordes a las del pulmón», explicó.

«Nos proponemos armar un respirador práctico, con display para que el médico o enfermero pueda utilizarlo con facilidad, de acuerdo a la necesidad del paciente» agregó y planteó que «en el tanque inyectamos oxígeno y aire a alta presión, como para hacer un ramal con varias terminales para conectar varias personas a la vez, acorde a la emergencia, viendo la situación que padecen Italia y España, donde la gente muere por no tener esta ayuda en momentos críticos».

Acerca de cuántos pacientes podrían conectarse a este prototipo desarrollado por los primos Volker, Matías señaló que «en esta segunda fase emulo el pulmón con una cámara de pelota de fútbol. El viernes (o sábado, cuando lleguen los insumos adquiridos) voy a conectar tres o cuatro cámaras, para observar el manejo de las válvulas y la caída de la presión, que supongo, será mínima».

«Esto está diseñado para esta emergencia» insistió para luego indicar que «el médico sabe que no todos los pacientes van requerir lo mismo, no todos tendrán la misma saturación de oxígeno, pero esto servirá para paliar la urgencia, el momento crítico, para ganar tiempo y evitar muertes».



El aporte de jóvenes profesionales

Entusiasmado con los resultados de lo que fue una idea, Matías Volker afirmó que «con este respirador que construiremos ya sabremos qué necesitaremos, para, de ser necesario, montar más dispositivos, porque el aparato se arma en un ratito».

En cuanto hacia dónde los van a destinar, respondió que «al hospital, clínicas, donde los pidan», aunque hasta el momento -dijo Matías- no ha recibido llamados de autoridades y profesionales de la salud para interiorizarse de su dispositivo, por eso su interés en que «la gente se entere antes de que llegue el pico del brote de coronavirus a Gualeguaychú».

«Y, a partir de una entrevista radial que me hicieron, me llamaron de un pueblo cercano para que vaya a asesorarlos porque quieren implementar este diseño en el hospital, todo en base a la emergencia que plantea el Covid-19. Me pidieron que prepare un dispositivo para conectar las veinte camas que tiene ese hospital», añadió. (El Argentino)