“Estamos en una situación comprometida”

El médico local Darío Gianfelici en ralación a la pandemia del Cronavirus manifestó que “es muy dinámico, cambiante, se han tomado medidas bastante firmes en un tiempo corto, en la medida en que la gente se ponga en la cabeza que estas medidas son a favor de la salud esto va a mejorar, no en lo inmediato pero por lo pronto vamos a tener un número menor de casos”.

Asimismo indicó que “es una situación comprometida, si bien leemos que el número de gripe es superior al coronavirus, es porque se están tomando medidas. No venimos de un país donde la salud pública sea de excelencia, el equipamiento es bajo. Si hay un número importante que requiera atención va a generar un caos y un colapso de esta atención y el problema va a ser que los médicos, enfermeras y empleados de salud van a empezar a contagiarse y va a generar una reducción del número de prestadores y se entrará en un círculo vicioso.

Son tiempos difíciles, debemos tomar conciencia de las restricciones, del uso de las barreras de protección. Hay una práctica que es la más recomendable, que es el lavado de manos con agua y jabón, que dure veinte segundos, lo demás sirve también, nos puede hacer sentir más seguros pero lo más importante es lavarse las manos, y una vez que la epidemia se supere debemos seguir haciéndolo como práctica permanente”, recomendó.

Además señaló que “hay un acatamiento a las medidas pero todavía no es total en la zona de Cerrito, si se nota que hay mucho menos movimiento. Debemos ser cuidadosos, las medidas extremas a veces no sirven”, subrayó.

Fuente: Debate Abierto