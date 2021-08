Están abiertas las inscripciones para el programa Casa Propia

Spread the love











El Ministerio de Desarrollo territorial y Hábitat de la Nación, lanzó el programa Casa Propia, con el fin de reducir el déficit habitacional, garantizar el derecho a la vivienda y promover su acceso igualitario.

A través de este plan, el ministerio se propone generar 264 mil soluciones habitacionales para todo el país, con dos nuevas líneas de financiamiento a tasa 0 y ajustadas por la nueva fórmula Hog.Ar, basada en la evolución de los salarios, para la construcción de viviendas nuevas de hasta 60 m2.

Para la construcción de casas nuevas en lote propio, se otorgarán 22 mil créditos para viviendas de hasta 60 m2 de superficie en lote propio. El monto máximo otorgado por beneficiario será de 4 millones de pesos y se podrá financiar el 100% sin necesidad de ahorro previo, a tasa cero. Además, el plazo de pago podrá financiarse hasta a 30 años y el trámite puede realizarse desde el hogar de cada uno de forma digital.

Cómo acceder a los créditos, paso a paso

El beneficiario deberá:

– Ser argentino o extranjero con residencia permanente en el país.

– Presentar su documentación, con un DNI vigente y no tener antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses.

– Tener entre 18 a 68 años, con al menos un año de antigüedad laboral comprobable.

– Contar con ingresos provenientes de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones. La suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar deberán ser de un salario mínimo para construir hasta 32 metros cuadrados y de hasta siete sueldos mínimos vital y móvil para edificar hasta 60m2.

– Es necesario poseer lote o la posibilidad de edificar en terreno de los padres.

– No ser propietarios/as o copropietarios/as de bienes inmuebles, con excepción de los casos previstos en las Bases y Condiciones.

Para inscribirse

Antes de efectuar la inscripción se deberá corroborar si cumple con los siguientes requisitos:

Terreno

• NO se admiten terrenos en Country o Barrios Cerrados.

• NO se aceptarán terrenos en donde la titularidad difiera con los participantes de la solicitud, salvo que se construya en el fondo o arriba de la casa de sus padres.

• El terreno debe estar escriturado antes del 31/8/2021, salvo que el terreno provenga de un organismo público.

• La tasación del terreno no podrá superar los $ 3.500.000

Vivienda a construir

• Solo se podrá construir uno de Modelos de Viviendas del Programa, salvo que se construya en el fondo o arriba de la casa de sus padres.

• M2 máximos a construir son 60.

Luego ingresar al sitio web https://www.argentina.gob.ar/habitat/casapropia y completar los datos solicitados.

IMPORTANTE: Al momento de realizar la inscripción online se deberá tener a mano los recibos de sueldo de marzo, abril y mayo de 2021 y el CUIT O CUIL del empleador tanto del titular como del cotitular, además de los documentos de identidad de todo el grupo familiar.

Sorteo

El próximo 11 de agosto se realizará el primer corte de inscripción para llevar a cabo el sorteo de los primeros beneficiarios, el lunes 16 con transmisión en vivo de la TV Pública. De esta manera, en pocos días las familias ya contarán con su crédito y podrán comenzar a construir su vivienda.

La inscripción al programa se va a mantener abierta, para que más familias argentinas tengan la posibilidad de poder de inscribirse a esta política pública que llegó para quedarse.

Por consultas e información los interesados pueden acercarse al Municipio de Cerrito.