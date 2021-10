Hasenkamp: 35ª edición del “Festival Folklórico de la Democracia”

Spread the love











Los habitantes de Hasenkamp (Dpto. Paraná), de la zona y la región, disfrutarán durante los días 30 y 31 de octubre, la 35ª edición del tradicional “Festival Folklórico de la Democracia”, que tendrá entrada gratuita y se compartirá en el predio del Corsódromo Municipal.

El coordinador del evento, Ignacio Pérez Elena, quien junto a un gran equipo humano lleva adelante la convocante propuesta, en comunicación con El Observador, mencionó que “en enero de 1986 comenzamos con el Festival y en los sucesivos años se fueron realizando las distintas ediciones, a excepción de 2020 que por el contexto sanitario de la pandemia no se pudo concretar. En esta ocasión, fijamos el 30 de octubre, porque en enero se realizan las jornadas del Carnaval y además, porque fue ese día que el ex presidente Raúl Alfonsín, ganó las elecciones que dio paso a la Democracia en nuestro país (1983), donde es el gobierno de América del Sur, que más tiempo lleva con este sistema político por el cual se respeta la voluntad del pueblo. Así, que es una alegría enorme poder celebrar este grato acontecimiento que viene acompañando a la Democracia en estos 35 años. Cuando empezamos a organizar esta edición aún las restricciones estaban vigentes, así que decidimos hacer un evento diurno, que el sábado (30/10), comenzará a las 17.00 y el domingo (31/10), la apertura será también en el mismo horario. No obstante, son más de 30 números artísticos, así que de acuerdo a las nuevas habilitaciones podremos extendernos en el horario”.

Cabe señalar que desde sus orígenes y a lo largo de estos años, pasaron por el escenario mayor del evento, reconocidos artistas que hoy son un emblema nacional, entre ellos, podemos nombrar que estuvieron El Chaqueño Palavecino, Soledad Pastorutti, Leandro Lovatto, Mario Álvarez Quiroga (cuando se había separado de Los Carabajal), en 1986 participó Mario Bofill, también actuaron Los Tucu Tucu, El Chango Nieto… “En el predio habrá servicio de cantina, participarán emprendedores gastronómicos de la localidad y de la zona, entre otras alternativas, para que quienes nos visiten puedan disfrutar a pleno de cada jornada”, destacó Elena. A su vez, agradeció a cada una de las personas que están acompañando este nuevo desafío y al gobierno municipal que preside el intendente Hernán Kisser, lo que permite contar con el apoyo necesario para que el evento se realice y de la mejor manera posible.

Cartelera artística

En la jornada del sábado 30 de octubre desde las 17.00 actuarán: Ñandereta (Celebración de sus 30 años), María Luz Erazun, El Gringo Fernando (Humorista), Juan Cruz Merlo (payador), Los Majestuosos del Chamamé, Grupo de Baile Independiente, Dúo “Kloster-Tomé”, Delegación Artística de Federal (bailarines/as, Alexis Gómez, Uco Gómez), Sauce Baila, Abel Robeto (Tango), Facundo Larrieta.

El domingo 31/10, a partir de las 17.00: Ariel Maidana, El Chajá, Ballet Sixto Huinca, Nuevo Encuentro, Antonio Figueroa, Miguel Figueroa con Amanecer Campero, Aldo Coria, Marina González, Juan Castaño y su Bandoneón Sachero, Damián Ibáñez, Alma Argentina, Los Hnos. Gotte, Héctor Schmunk, Mirian Gutiérrez.

Fuente: https://www.desdecrespo.com.ar/