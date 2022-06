Indec: se necesitan casi $ 100.000 de ingresos por mes para no ser pobre

Spread the love











El umbral de ingresos para no caer en la indigencia se ubicó en $ 44.498,60. Este es el costo de la Canasta Básica Alimentaria, la cual tuvo un avance interanual de 62,26%, debido al alza de los alimentos.

Una familia tipo necesitó reunir ingresos por casi $100.000 durante mayo para no caer en la pobreza, de acuerdo con el cálculo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el valor de la Canasta Básica Total (CBT), que incluye alimentos y servicios básicos para la subsistencia del grupo familiar en un mes.

En tanto, el umbral de ingresos para no caer en la indigencia se ubicó en $ 44.498,60. Este es el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que está compuesta sólo por comida para satisfacer las necesidades mínimas en un mes.

La CBT alcanzó un valor en mayo de $ 99.676,85 pesos, lo que implica una suba interanual de 54,66%, cerca de 6 puntos por debajo de la inflación. Frente abril el aumento fue de 4,6% y en los primeros cinco meses del año se ubicó en 30,9%.

En tanto, la CBA tuvo un avance interanual de 62,26% en la comparación interanual. Contra el mes anterior subió 4,6% y desde enero 35%.

La diferencia entre las variaciones de cada canasta obedece a que la CBA sólo incluye alimentos, que acumulan un alza interanual de 64%. Los hogares de menores ingresos destinan la mayor parte de sus ingresos a comprar alimentos, de allí que sufran el mayor impacto.

En cambio, en la Canasta Básica Total, las menores oscilaciones en los otros rubros compensan el resultado final.

Los datos que reveló hoy el INDEC marcan que el fuerte aumento que se produjo en los alimentos golpeó de lleno en los hogares de menores ingresos.

El dato más preocupante es que en la primera quincena de junio está dinámica de aumentos de precios se mantuvo y continuará haciendo mella en los más necesitados.

Si bien en el Ministerio de Economía destacan el descenso de la tasa de inflación en los últimos dos meses, los recientes aumentos en combustibles tendrán impacto directo en los valores de los productos de primera necesidad complicando aún más la situación.

Además, ante esta situación se espera un salto de la tasa de pobreza para el primer semestre de este año frente al 37,3% que se registró en el final de 2021.

BENITOSAN 22/06/2022QUE VERGUENZA CASI TODOS LOS JUBILADOS DEL PAIS SON POBRES VERGUENZA00Responder

ELOPINADOR34 22/06/2022peronia en su máximo esplendor, total la vicepresidenta cobra 2 jubilaciones de mas de 1 millón de pesos cada una00Responder

CIVIL100X100 22/06/2022Telefono Bahll ,los empleados de la municipalidad ,salvo los directivos y policias retirados , cobran 43milpesos ,son indigentes , .-00Responder

PELADOONCE 22/06/2022Entendi bien o mal… solo canasta de alimentos.. y los impuestos ,vestir a tus hijos, y demás??? Naaaaa hoy para que una familia viva como corresponde con padres trabajadores obvio ( no planeros) debe tener un ingreso familiar de 175000 mínimo.. si no de que vale trabajar y trabajar para vivir pobre sin poder darte un gusto00Responder

SANIEL 21/06/2022Inalcanzzable, por lo menos para mi que soy jubilado.20Responder

OSAMITA 22/06/2022Así los quiere el gobierno.. necesitan 3 jubilaciones para no ser pobre, a no ser que sea como la vice00Responder

JOSELUISPARANA 21/06/2022Y vos canal 11 si queres mostrar una imagen de la pobreza mostra a un empleado municipal, te aseguro que son sinónimos.40Responder

JOSELUISPARANA 21/06/2022Umbral de indigencia $44.498,60

Sueldo Mínimo garantizado del empleado municipal de la ciudad de Paraná.- $44.000,00

Ahh pero seguramente el moderador me va a censurar por decir la verdad y vos ciudadano que no entendes nada vas a decir que no estudian o que no saben hacer otra cosa o lo que sea para denigrar y discriminar peor que los politicos, a los trabajadores mas olvidados y humillados de esta ciudad incluso por los medios de difusión.

¿quieren la foto de un recibo? en las redes se los mostramos.20Responder

CIVIL100X100 22/06/2022tengo familiar con ese sueldo en el municipio ,con mas de 17 años de antigüedad , pero el señor intendente sol se le da por hacer obras faraónicas publicas ,porque será ??00Responder

CIVIL100X100 22/06/2022Haa, y me olvidaba el SUOYEM y ATE de esto no saben nada que los empleados municipales cobran menos que un plan del gobierno nacional ??00Responder

OSAMITA 22/06/2022Ni te cuento lo que juntan los que viven de planes sociales, entre tarjeta alimentar, garrafa social y todos los subsidios… esos si que no son pobres, pobres somos nosotros los trabajadores que pagamos esos planes sociales00Responder

CONLAFRENTEALTA 21/06/2022Aclaren manga de f… que es una canasta basica para 2 adultos y 2 menores. Porque despues las madres piden cuota de alimento por cada hijo de una canasta basica.

El 40 % de la poblacion es pobre o indigente, viven de planes y creen cada palabra que ustedes escriben20Responder

CASITA 21/06/2022100.00 para no ser pobre, ahora si todo el grupo familiar gana 333.000 son todos ricos, sin palabras….20ResponderVer más comentarios

