Inflación en febrero: alta incidencia de alimentos y bebidas

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 3,6 por ciento durante febrero y acumuló un alza de 7,8 por ciento en los dos primeros meses del año, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Desde el Palacio de Hacienda destacaron que el IPC de febrero fue menor al de los últimos dos meses previos (4 por ciento en diciembre y enero), lo que llevó a que la variación interanual quedara en 40,7 por ciento, sensiblemente por debajo del 50,3 por ciento registrado en el mismo mes pero de 2020.

Este retroceso respondió principalmente a los precios de los productos regulados (electricidad, gas, por ejemplo), que aumentaron 2,2 por ciento mensual (contra 5,1 por ciento mensual en enero), con una fuerte desaceleración de Comunicaciones (1,8 por ciento contra 15,1 por ciento en enero) por la obligación de retrotraer las subas aplicadas en enero, aunque con subas autorizadas en combustibles, tabaco y algunos servicios y transporte en el interior del país.

A su vez, los productos estacionales se mantuvieron en 3,1 por ciento mensual (contra 3 por ciento en enero), con subas en verduras, indumentaria y hoteles y restaurantes, por la temporada de verano.

En tanto, la inflación Núcleo subió 4,1% mensual (contra 3,9% en enero).

Por división, impulsó la desaceleración de la inflación en febrero el rubro Alimentos y Bebidas no alcohólicas, que recortó su tasa de aumento hasta 3,8% mensual contra el 4,8% promedio registrado en enero.

El alza de la división Alimentos y bebidas, la de mayor incidencia en todas las regiones, se debió a los aumentos observados en Frutas; Verduras, tubérculos y legumbres; Aceites, grasas y manteca; e infusiones, parcialmente compensadas por la Leche, productos lácteos y huevos y las Carnes y derivados, que mostraron subas por debajo del promedio.

Dentro del rubro se destaca la desaceleración de Carnes y derivados hasta 2,8% mensual (contra. 7,9% en enero) por la implementación de un acuerdo con frigoríficos y de Frutas hasta 6,7% mensual (vs. 9,7% en enero)

Otros sectores que contribuyeron a la desaceleración de la inflación mensual fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (3,6% vs. 4,5% en enero), Recreación y cultura (2,3% vs. 4,8% en enero) luego de crecer 5% mensual en promedio los últimos tres meses por apertura de actividades, y Educación (0,1% vs. 0,6% en enero), la de menor incremento mensual en febrero.

En parte producto de las subas más moderadas que mostraron Comunicación y Educación, los Servicios (2,5%) aumentaron menos que los Bienes (4,0%).

La mayor suba del mes se dio en Restaurantes y hoteles, que volvió a crecer 5,4% mensual (igual a enero), debido a cuestiones estacionales y a la habilitación de actividades de recreación y turismo tras el ASPO.

La suba estuvo impulsada por incrementos observados en restaurantes, bares y casas de comidas, y parcialmente compensada por bajas en servicios de alojamiento

Le siguen Transporte, que subió 4,8% mensual (contra 4,6% en enero) por el aumento autorizado en combustibles y subas en adquisición de vehículos, y Equipamiento y mantenimiento del hogar, que aumentó 4,6% mensual (vs. 3,0% en enero) por incrementos en artefactos grandes para el hogar, bienes no durables para el hogar y servicios domésticos y para el hogar.

Por regiones, el IPC de febrero registró en la zona GBA un alza de 3,6%, respecto al mes anterior; Pampeana (3,4%), Noreste (3,8%), Noroeste (3,3%), Cuyo (4,1%) y Patagonia (3.9%).

En el acumulado del año y por regiones, el IPC de la zona GBA aumentó 7%, Pampeana (8,2%), Noreste (8,3%), Noroeste (9%), Cuyo (8,7%) y Patagonia (8,1%); y el acumulado interanual fue en la zona GBA de 38,3%, Pampeana (42,4%), Noreste (46,1%), Noroeste (44,3%). Cuyo (42,8%) y Patagonia (37,1%).