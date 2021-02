“IOSPER convoca al padrón de prestadores”

Spread the love











El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) abrió este martes su

registro de prestadores para incorporar médicos que quieran trabajar con la Obra Social, tras la decisión adoptada por la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) de sostener el corte de prestaciones, a pesar de la última oferta de suba de aranceles.

Ante la decisión de Femer, que afecta directamente a los afiliados de Iosper, el gerente de Administración del organismo, Arnoldo Schmidt, afirmó que “como no se pudo acordar con Femer, inscribiremos desde hoy a los médicos de la provincia que quieran trabajar para la seguridad social».

En rigor, la convocatoria es para los profesionales médicos de Entre Ríos, que quieran trabajar para Iosper, manteniendo los valores arancelarios que ofrece la Obra Social a sus prestadores. “Todos aquellos que quieran trabajar para Iosper, por fuera de Femer, podrán inscribirse”, anunció.

El gerente de Administración aseguró que «si no hay compromiso de la entidad que nuclea a los médicos en Entre Ríos para resolver la situación, entonces nos veremos en la obligación de convocar a prestadores que deseen trabajar con la seguridad social, por sobre todas las cosas, para que no dejen desamparados a nuestros afiliados, brindándoles atención médica».

Requisitos

Los requisitos para la inscripción son presentar nota de renuncia a la presentación de la facturación a través de Femer; solicitud de alta como médico con Convenio individual y constancia de CBU del Nuevo Banco de Entre Ríos (Bersa).

