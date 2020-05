Julieta Riera: 31 lesiones en total previas a su muerte

Spread the love











Maria Julieta Riera, de 24 años, murió el 30 de abril. Las pericias forenses descartaron que se haya tratado de un accidente. Su pareja, Jorge Julián Christe, de 31 años, quedó detenido e imputado por el femicidio.



En la madrugada del jueves 30 de abril pasado, en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus, María Julieta Riera fue arrojada por su novio desde el balcón de un octavo piso en la ciudad de Paraná.

Los resultados de la autopsia al cuerpo de la joven de 24 años revelaron que Riera -que había revelado a sus allegados y familiares que sufría violencia de género por parte de su pareja- fue atacada a golpes, asfixiada y luego arrojada inconsciente desde aproximadamente 19 metros de altura. De acuerdo al informe forense, el cuerpo presentaba 31 lesiones en total, varias de ellas previas a su muerte.

Por el femicidio se encuentra detenido con prisión preventiva Jorge Julián Christe, de 31 años, quien era pareja de la víctima y es hijo de la ex jueza en lo Civil y Comercial Ana María Stagnaro, a quien la Justicia le secuestró el teléfono celular para someterlo a pericias. Según indicaron fuentes cercanas al expediente a la agencia Télam, esto es porque la Justicia no descarta que la ex magistrada haya incidido en la coartada que dio su hijo ante la policía en un primer momento.

Tras su detención, Christe se negó a declarar ante el fiscal del caso, Ignacio Aramberry, quien aseguró que, además de los resultados de la autopsia, cuenta con registros fílmicos que indican que tras el crimen y “antes de ir a la policía” el acusado “fue a la casa de su madre”, por lo que “no se descarta ninguna hipótesis sobre ella”.

El brutal episodio ocurrió entre las dos y las tres de la mañana del 30 de abril en el departamento del detenido, ubicado en el piso 8 del edificio del Instituto del Seguro provincial, a metros de la plaza principal de Paraná y a cinco cuadras de la casa de Gobierno de Entre Ríos, la zona céntrica de la capital entrerriana.

La primera versión que Christie dio en la Jefatura de Policía de Paraná fue que su novia había caído “accidentalmente” desde el balcón sobre un techo del patio interno del complejo de departamentos. Pero ya los resultados preliminares de la autopsia indicaron una versión opuesta. La pericia reveló que el ataque se dividió en dos etapas: primero un ataque a golpes y luego la caída al vacío.

El fiscal Aramberry cree en base a diversas pruebas obtenidas en la causa que entre las 2.20 y 2.50, Christe “agredió físicamente” a la joven y “le comprimió manualmente el cuello hasta dejarla en estado de inconsciencia”. En ese momento, “aprovechando ese estado, la arrojó con vida desde el balcón del departamento”.

El cuerpo de la joven, que estudiaba para terminar el secundario, presentaba más de una treintena de lesiones entre hematomas, hemorragias y excoriaciones en el rostro, cuello, brazos y piernas. Parte de las lesiones, principalmente las de la zona del cuello, fueron previas a la caída, de acuerdo al informe forense. El fiscal solicitó por ese motivo una aclaración al médico forense, para que brinde un detalle de cómo y cuándo se produjeron cada una.

Christe está imputado por el delito de “homicidio agravado por el vínculo, alevosía y violencia de género”, un femicidio.

La pareja convivía desde hacía un año y medio y, según consta en la causa, “más de 10 personas” entre familiares y amigos de la chica “sabían que la relación que mantenían estaba caracterizada por la violencia de género”, según el funcionario judicial. Julieta, aseguró, “se lo comunicó a un allegado” y familiares “pudieron advertir una relación signada por maltrato físico y agresiones sexuales y psicológicas”.

La Justicia entrerriana espera ahora los resultados de las pericias realizadas a los teléfonos celulares secuestrados en la vivienda donde ocurrió el hecho y en la casa de la madre del imputado. También están previstas entrevistas a otros testigos, vecinos y allegados, y una pericia psicológica-psiquiátrica a Christe.

En la audiencia en la que se le dictó prisión preventiva por un plazo de 60 días, el acusado declaró ser piloto y dijo estar en la etapa de sumar horas de vuelo para convertirse en piloto comercial, aunque eso no pudo corroborarse, según Aramberry, quien agregó que Christe no tenía ocupación fija. “Estamos trabajando para que lo antes posible se pueda elevar la causa a juicio”, concluyó el fiscal, que adelantó que solicitará la pena de prisión perpetua.

Darío Riera, padre de la joven asesinada, solicitó al fiscal que Christe no obtenga beneficios «por ninguna cuestión técnica jurídica”. “Queremos que sea un juicio sea justo, claro, con igualdad ante la ley y se arribe a la verdad, que la pertenencia familiar del sospechoso de cometer este terrible hecho no sea un blindaje”, expresó.

De acuerdo a lo datos del Observatorio de las violencias de género Ahora que sí nos ven, se contabilizaron en total 36 femicidios durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio sin contar los primeros días de mayo, entre el 20 de marzo y el 30 de abril. Del mismo informe se desprende una cifra total de 117 femicidios en lo que va del año y una tendencia especialmente preocupante en medio de la cuarentena obligatoria: el 68% de los crímenes fueron cometidos por las parejas o ex parejas y el 66% ocurrieron dentro de la vivienda de la víctima.

Infobae