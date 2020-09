«La aparición de serpientes en el casco urbano tiene que ver con los incendios»

Spread the love











Días atrás una santotomesina que caminaba por la costanera sufrió dos mordeduras de yarará. Este no fue el único caso. Cuáles son las especies que pueden aparecer.

En el Instituto Nacional de Limnología (Inali), ubicado en la Ciudad Universitaria El Pozo, desde hace varios años un equipo de especialistas investiga el comportamiento de las serpientes de la zona. Una de las investigadoras es la bióloga Vanesa Arzamendia, del Inali Conicet UNL Santa Fe. Y tras la aparición de varias especies en zonas urbanas durante los últimos días, responde algunos de los principales interrogantes.

-¿Es normal que aparezca una yarará en la Costanera de Santo Tomé y muerda a una persona?, como ocurrió días atrás.

-Es habitual que aparezcan yarará y otras especies en esos lugares porque esta región es donde viven. Lo que es poco habitual es que aparezcan en los meses de invierno, ya que suelen refugiarse, porque no toleran las bajas temperaturas. Aunque pueden encontrarse los días que hace calor. En particular, estos días pasados hizo calor y tuvieron más movimiento. Pero, sin dudas, los incendios en las islas tienen que ver con que aparezcan en áreas no quemadas, como la urbe, donde entonces se encuentran con la gente, y ocurren estos episodios, como ocurrió en Santo Tomé. Existen varios factores por los cuales las serpientes se movilizan o cambian el comportamiento, algunos son biológicos (alimentación, reproducción y modo de vida) y otros son factores ambientales (temperatura, precipitaciones, inundaciones, incendios). En períodos de inundaciones buscan tierras altas y es más fácil el encuentro, pero en esta oportunidad los incendios son los que producen los movimientos de estas especies, que pueden trasladarse a zonas urbanas, aumentando la frecuencia de encuentro con la gente.

Yarará grande (Bothrops alternatus). Es venenosa, alcanza una media de 1,7 m. de largo, se alimenta de roedores y habita mayormente todo el centro y norte provincial.Foto: Gentileza Inali UNL Conicet.

-Otras, en cambio, quedan atrapadas en los incendios…

-Sí, lamentablemente mueren muchos vertebrados (anfibios, reptiles, mamíferos) e invertebrados (insectos, arañas, etc) en los incendios, y todos cumplen una función en los ecosistemas.

-Además de yarará, ¿qué otras especies pueden aparecer?

La yarará es una especie muy conspicua -por su tamaño- y además peligrosa, pero hay otra gran cantidad de serpientes que viven en los humedales de la región o aparen con mayor frecuencia cuando sus hábitat se ven alterados, como en esta oportunidad. Pueden aparecer especies inofensivas como la culebra verde, culebra lineada, o la falsa yarará ñata. Luego está la ñacaniná, que es una culebra muy grande y puede ser agresiva, al igual que la falsa coral del estero o la curiyú. Todas estas culebras no suelen morder si no se sienten amenazadas. Mientras que las venenosas son la yarará grande -habita la ciudad- y la chica, la cascabel y la coral, en el norte y centro de la provincia de Santa Fe.

Falsa coral del estero (Helicops leopardinus). Este es un ejemplar juvenil. Habita las orillas del río Paraná, de hábitat acuático, es agresiva, se alimenta de ranas y peces, y alcanza una media de 1 m. de largo.Foto: Gentileza Inali UNL Conicet.

Todas esas especies son serpientes que habitan el río Paraná y son estudiadas en diversos aspectos (dónde se distribuyen, qué comen, qué tipo de veneno tienen, cuáles son sus amenazas, etc) por especialistas del Instituto Nacional de Limnología (Inali) Conicet UNL Santa Fe.

-¿También pueden aparecer otras especies?

-Otro reptil que vive en estos ambientes es el yacaré, al que también suele verse. En esta bajante del río pudo apreciarse una gran cantidad de aves acuáticas que pocas veces se aprecian a la vista, como los flamencos, cisnes, gaviotines, garzas, etc. Muchas de ellas también son afectadas con los incendios por la destrucción de los ambientes para la nidificación y alimentación.

Noticia de: El Litoral (www.ellitoral.com)

Por Nicolás Loyarte