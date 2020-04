La cuarentena se extenderá hasta el 26 de abril

Vamos a extender la cuarentena hasta el día 26 de abril inclusive», dijo hoy el presidente Alberto Fernández desde la residencia de Olivos, durante una conferencia de prensa en la que también participaron el ministro de Salud Ginés Gonzalez García, el ministro del Interior Wado de Pedro y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero. El mandatario aclaró, sin embargo, que la medida se flexibilizará en algunas localidades del interior.

La conferencia se realizó luego de que Fernández se reuniera en la quinta presidencial con ministros, funcionarios y médicos integrantes del Comité de Expertos que lo asesora sobre el coronavirus, para definir la extensión del aislamiento obligatorio que vence el domingo.

«Estamos enfrentando una pandemia de alcance inusitado. Seguimos sin conocer el remedio que la evite y el único remedio que sugieren todos los infectólogos es resguardarnos en la casa de cada uno», dijo Fernández al comienzo de la conferencia.

«El objetivo que nos planteamos desde el primer día es ralentizar el sistema de contagio. Si seguimos manteniendo esta cuarentena, lograremos que la velocidad de contagio sea más lenta. Esto es un logro de la sociedad toda. Hoy tendríamos que haber tenido 45 mil casos si no tomamos las medidas que tomamos, estaríamos ocupando el 83% de las camas disponibles. A la fecha es de 3,9», agregó, mientras ilustraba el concepto con una serie de gráficos.

«Nadie sabe cuándo va a terminar este martirio. Por lo tanto, la única posibilidad es hacer lo que estamos haciendo. Hemos decidido continuar con la cuarentena. Vamos a seguir igual en las grandes ciudades. Entramos en la segunda etapa de la cuarentena, la cuarentena administrada. Vamos a focalizar lugares y actividades donde la cuarentena pueda ser aliviada. Lugares donde no se registran casos y no tiene sentido mantenerlos aislados», dijo Fernández.

A partir de mañana, según indicó el mandatario, se definirán los lugares y las actividades, provincia por provincia. En tanto, el Presidente indicó que desde el lunes, los bancos funcionarán «con turnos, en un sistema parecido al de los supermercados». También adelantó que los talleres mecánicos serán exceptuados de la cuarentena, al igual que las personas con discapacidad. «Eso incluye a personas autistas», dijo.

Desde las 15, Fernández estuvo reunido con el ministro de Salud, Ginés González García, expertos médicos encabezados por Mirta Roses, embajadora especial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre coronavirus para Latinoamérica y el Caribe, Susana Lloveras, presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero, y los reconocidos infectólogos Pedro Cahn y Gustavo Lopardo.

Luego llegaron a Olivos ministros del gabinete y funcionarios para analizar la situación junto al jefe de Estado. Previo a este encuentro, el comité asesor deliberó -vía teleconferencia, desde las 13- con la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, para tomar la decisión.

La Nación