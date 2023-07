“La experiencia de intercambio es increíble”﻿

Así lo expresó Constanza Welschen, la joven cerritense estudiante avanzada de la carrera ingeniería industrial de la Universidad Tecnológica Nacional de Santa Fe, que desde hace un mes recorre materias y nuevos lugares en Colombia.





Los intercambios estudiantiles se popularizaron después de la Segunda Guerra Mundial

Con el objetivo de ayudar a incrementar la comprensión y tolerancia por otras culturas, así como mejorar los conocimientos del idioma y ampliar las relaciones sociales, luego de la Segunda Guerra Mundial emergieron los intercambios estudiantiles.

En un principio, el estudiante extranjero era recibido por una familia, mientras un miembro de esa misma familia era recibido en el país de origen del otro estudiante, asegurando la experiencia y el bienestar del viajero.

Hoy en día, los intercambios se ofrecen en diferentes modalidades, en casi todas las universidades del mundo, y una vez más, una cerritense se animó a la experiencia.

Constanza Welschen, estudiante avanzada de la carrera ingeniería industrial de la Universidad Tecnológica Nacional de Santa Fe, nos cuenta su historia.

“Me inscribí en el programa PILA de Intercambio académico latinoamericano, que tiene como fin enriquecer la formación académica, profesional e integral de los estudiantes, aportando a la cooperación académica entre Colombia, México, Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Nicaragua, Uruguay y Paraguay. Esto me dio la posibilidad de elegir entre 13 instituciones de Colombia y 3 de México. Yo me inscribí a todas, pero me quedé con la universidad católica de Tunja, Colombia”.

Tunja es un municipio colombiano, capital del departamento de Boyacá, situado sobre la cordillera oriental de los Andes a 115 km al noreste de Bogotá. Es la ciudad capital más alta del país y ha sido reconocida como un importante centro literario, científico, cultural e histórico y es considerada actualmente como una ciudad universitaria.

¿Cómo surgió la posibilidad de este intercambio?

Desde que inicié la facu quería hacer intercambio. Fue después de la pandemia y más avanzada en la carrera que me postulé. Leí las condiciones, presenté el certificado analítico con notas promedio y una carta de motivación donde explicaba los motivos para hacer el intercambio y las materias que quería hacer. Me llevó mucho tiempo, porque debí hacerlo para cada universidad.

¿Qué aportes le brindará a tu carrera esta experiencia?

Me gusta mucho mi carrera, estoy muy contenta. Desde que me decidí ya no dudé más. Lo bueno, es que puedo dedicarme a un poco de todo. No tengo una especialización especifica pensada, puedo desempeñarme en cualquier ámbito, industria, organización con o sin fines de lucro. Puedo trabajar en la optimización de los tiempos, recursos, personal, calidad, tareas propias de una plata, finanzas, recursos humanos, tenemos un panorama amplio.

¿El nivel educativo se equipara con la carrera que cursas en Santa Fe?

La universidad es muy linda. Estoy en la sede más nuevas de la Universidad Católica, de las dos que tiene. Aquì se dicta la carrera de diseño, arquitectura y otras ingenierías. Tiene muchas cosas para hacer: deportes, todo en cultura, fotografía, danzas, instrumentos, canto, coro, servicio de medicina, psicología.

El nivel educativo es mejor en Argentina. Acá tenés mayor seguimiento y hace que sea más sencillo y los profesores más considerados. El nivel docente es bueno, la mayoría tienen maestrías y doctorados.

¿Cómo vivís la experiencia del intercambio?

La experiencia de intercambio es increíble. Conocí muchas personas, no solo colombianos, sino bolivianos, franceses, alemanes, es muy nutritivo compartir otras culturas, otras formas, palabras. Entre quienes hablamos español, aprendemos otras significaciones de las mismas palabras.

La gente es muy amable, y la ciudad es bastante tranquila a pesar de ser Colombia, es una de las ciudades más seguras, y eso deja a mis papas tranquilos.

La familia donde estoy viviendo, me ha acogido como una hija más, así que estoy muy contenta.

¿Qué le dirías a las y los estudiantes universitarios para que se animen a viajar?

Espero que con mi experiencia pueda incentivar a los chicos a que se postulen. Uno cree que necesitas un gran promedio, pero para la mayoría de las becas se necesita una buena carta de motivación y los objetivos que tengas para hacer el intercambio, el impacto en la sociedad donde vas a desarrollar tu profesión, los conocimientos que se pueden aplicar en una problemática particular de la zona, por ejemplo.

Si alguien está en el proceso, o teme sobre lo que hay que hacer, puedo ofrecerles mi recorrido. Por suerte, hay mucho en internet y se pueden tomar modelos de las notas para la presentación.

Periódico Brújula