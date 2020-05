“Las denuncias por violencia se han triplicado en Cerrito”

Spread the love











Así lo afirmó la presidenta del Concejo Deliberante de Cerrito, Vanina Grinóvero en una entrevista realizada por el portal Debate Abierto.

El confinamiento obligatorio en el marco de la pandemia de COVID – 19, ha puesto de manifiesto un sinnúmero de problemáticas que superan a las posibilidades de contagio del nuevo virus.

Además de acentuar la pobreza, las ausencias, los problemas económicos de las pequeñas empresas, este encierro ha permitido que el índice de violencia sea mayor tanto en mujeres, niños y adultos mayores.

Tristemente, Cerrito no se encuentra aislada de esta realidad. Aunque no sea un tema social del que se hable, es una problemática que está presente y viene en aumento.

Así lo confirmó la Viceintendenta de la ciudad, Vanina Grinóvero en una entrevista realizada por el portal Debate Abierto.

“Estamos en contacto con la Jueza de Paz y la secretaria. El tema de violencia de género nos preocupa. El número de denuncias se han triplicado, es un dato alarmante. Esto es con respecto a la misma época del año pasado. Nos preocupa el estadío de violencia y la falta de conciencia de las personas violentadas. Ya no hablamos solo de mujeres, sino también de niños y adultos mayores. Entonces la idea es la restructuración de los recursos con los que contamos en el municipio. Porque la violencia no es solo verbal y física sino económica también. Es una problemática y un tema de agenda de gestión. Estamos trabajando en la conformación de un Consejo Consultivo, con las organizaciones involucradas. Pero la idea es crear el área cuanto antes. Hay violencia de género, familiar, abusos. Es momento de visibilizarlo y ponernos a trabajar de forma profunda”, argumentó.

Cabe recordar, que en el 2018 Grinóvero junto a la Master en Psicología Social Alejandra Balyk y la Dra. Fernanda Schoenfeld, presentaron ante el Ejecutivo Municipal un proyecto para la creación del Área de la Mujer, el cual no fue aprobado.

Días atrás, el intendente José Palacios recibió al colectivo Ni una menos Cerrito, quienes expusieron la misma preocupación en torno a la problemática de la Violencia de Género en nuestra ciudad, acentuada en este período de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

En este encuentro, el presidente municipal se refirió al trabajo que se realiza desde la institución mediante el Área de Promoción Social Municipal y las profesionales del Área de la Niñez, Adolescencia y Familia, en el abordaje de diversas situaciones de violencia, la asistencia económica y profesional, como así también el trabajo en red con instituciones como el Juzgado de Paz y la Comisaría.

El Bloque Unión Vecinal Cerrito, elevó también un proyecto para la creación de un Área de Derechos humanos y Violencia de Género, que abordaría como uno de sus ejes de trabajo la violencia contra la Mujer.

En la entrevista realizada por Rubén Lovera, la presidenta del Concejo mencionó también la idea de convocar un Consejo Consultivo para trabajar la temática con aportes de actores que tengan interés o formación específica, incidencia social o laboral en la materia.