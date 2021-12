“Me siento acompañado y respaldado”

Spread the love











El intendente de Cerrito, Cr. Josè Palacios en diálogo con el portal Debate Abierto manifestó: “estamos cerrando bien el año 2021, siempre hemos sido prolijos, equilibrados, ya tenemos el presupuesto aprobado para el 2022, cerramos con superávit, pero bastante equilibrado. Más o menos acorde a lo planificado, nos han quedado algunas cosas pendientes pero gestionadas a nivel provincial y nacional, terminamos muy sólidos en lo que es obra pública, hemos recibido aportes nacionales para Plaza Las Colonias, veredas, cordón cuneta, bastante bien en ese sentido y gestiones iniciadas el año pasado que se fueron concretando y avanzando este año. Ojalá se concrete la obra de cloacas, hemos trabajado fuertemente para los micro emprendedores, nos confirmaron la llegada de un millón de pesos en aportes para emprendedores, y también vamos a reforzar desde el municipio, acompañando al deporte, la cultura y a pesar de haber sido un año difícil socialmente terminamos bien”.

Asimismo consultado acerca de la no aprobación del Presupuesto 2022 en el Congreso nacional porque la oposición no acompañó sostuvo que “es difícil opinar cuando se desconoce el tema, pero es difícil trabajar sin presupuesto porque es nuestra guía de gobierno y quienes estamos llevando adelante la administración pública es una herramienta importante, y (reiteró) es difícil no trabajar con un presupuesto hay que poner los pies sobre la tierra y establecer distintas líneas de trabajo y contar con un presupuesto, creo que los argentinos nos debemos un presupuesto, todos tenemos el mismo objetivo más allá de las diferencias políticas o lo que sea, por eso en lo local resalto el trabajo de nuestros concejales, que han debatido y aprobado a pesar de la diferencia de postura, hay que buscar los puntos en común, con los concejales de la oposición he tenido siempre un buen diálogo, y amplio”, resaltó.

“Siempre he proyectado la gestión para cuatro años, hubo cosas que no se tenían en cuenta, ojalá podamos estar más tranquilos el año que viene, y de ahí poder concretar lo que hemos planificado, seguro vamos a poder concretarlo. Siempre me he sentido respaldado, la obra de cloacas la gestionamos cuando empezamos la gestión, junto con los funcionarios, con el gobernador Bordet, con Nación. Me he sentido acompañado y respaldado, también estamos trabajando en un proyecto de Hábitat de Nación, para proveer de los servicios básicos al terreno del municipio y eso viene muy bien encaminado”, dijo el presidente municipal.

Seguidamente aseveró que “no somos de cambiar el gabinete, tenemos la confianza y el diálogo suficiente, si no se dan las cosas las charlamos y seguimos trabajando, tratando de hacer lo mejor. Nos sentimos respaldados y acompañados por los vecinos”.

Con respecto al Vecinalismo local señaló a Debate Abierto que “está bien, ya tenemos las dos comisiones, el equipo está trabajando, e ir pensando para esta nueva etapa. Seguro que el año que viene nos estaremos reuniendo, hay que ir viendo quienes son las potenciales personas que pueden ser candidato en 2023, no nos hemos sentado a charlar sobre quien podría ser, pero durante el 2022 seguramente lo vamos a analizar, algunas personas seguro se van a ir perfilando. Voy a respetar a lo que decida la asamblea vecinalista, pero es necesario contar con nuevos dirigentes”, finalizó Palacios.

Fuente: Debate Abierto