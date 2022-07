Muestra fotográfica en Cerrito: “En mis ojos, Malvinas”

Spread the love











Del 31 de julio al 5 de agosto, se presentará en Cerrito la muestra del fotoperiodista Rubén Digilio denominada “En mis ojos, Malvinas”.

Esta exposición contará con 40 retratos de la ciudad en su vida cotidiana, fauna y restos de la historia de la guerra por la recuperación de las islas, retratadas luego de 36 años en un viaje realizado por el reportero gráfico.

La inauguración será el domingo 31 de julio a las 17hs en el Salón Cultural de Plaza Las Colonias, con la presencia de los ex combatientes de la localidad, con quienes podremos dialogar sobre la historia y recorrer “Malvinas” a través de las imágenes.

La muestra es promovida por el Instituto Legislativo de la provincia y ha recorrido diferentes localidades, invitando especialmente a las instituciones educativas a visitar la exposición.

Rubén Digilio

Nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 29 de agosto de 1956, se recibió de Técnico Mecánico, profesión que ejerció durante 10 años como dibujante proyectista.

Posteriormente ejerció una actividad comercial durante siete años y comenzó a estudiar Fotografía en el Instituto de Arte Fotográfico y Cinematográfico de Avellaneda, TEA (Taller Escuela Agencia). Continuó estudiando Fotoperiodismo con Don Rypka, realizó Talleres de perfeccionamiento en las Jornadas de Fotografía Bs As – La Plata y con Susan Méiselas en Cartagena de Indias, Colombia enviado por el Diario La Nación. Cursó un Taller de Clínica Fotográfica con Juan Travnik. Comenzó su carrera como fotoperiodista en 1989 en las Revistas El Equipo, Diario Sur y Los Periodistas. Entre 1992 y 1994 colaboró con Editorial Atlantida e integró el staff de Revista Panorama (Editorial Geba). De 1994 a 1998 íntegró el staff de la Revista del diario La Nación. Entre 1998 y 2019 integró el staff de la Revista VIVA del diario Clarín.

Realizó múltiples muestras individuales en el país y en el exterior entre las que se destacan Síndrome de Vida, Otras Miradas, El Bicherío, Vidas Secretas y En Mis Ojos Malvinas. También participó en muestras colectivas, por ejemplo, las Muestras Anuales de ARGRA (Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina), Museo de Bellas Artes, Fotogalería del Teatro General San Martín, Centro Cultural Gasteig de Munich y Stuttgart, Alemania, etc. A la par del trabajo profesional publicó reportajes fotográficos en diferentes revistas (Geomundo, Fotomundo, Pagina 30, etc.) y en libros (Una Foto con Macri, Derrumbe, “Buenos Aires, una Visión Fotográfica», etc.).

Publicó su primer libro “Clase Turista” en 2020. Dio numerosas charlas como por ejemplo las Universidades de San Luis, Córdoba, Mendoza y en escuelas cómo Nikon School, Motivarte, Espacio Fotográfico Burruchaga.

Recibió diferentes distinciones entre las que se puede mencionar el 2do.Premio XV Salón Nacional de Fotografía, el 3o Premio y Mención Especial en el Concurso Feria del Sol organizado por la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes.

Actualmente dicta cursos en el Espacio Fotográfico Marcelo Gurruchaga, Taller de Macrofotografía, Taller de Fotografía Editorial, Taller de Flash Portátil y Fotografía Nocturna (desde el 2019 a 2022).