Nazareno Sasia, una de las mayores promesas del deporte argentino

“La virtud de Nazareno es su cabeza. Tiene agresividad competitiva. En los torneos siempre tira más que en los entrenamientos. Disfruta ese momento más que nada. Lo mismo pasaba con Lauro. Eso es oro en polvo y hace la diferencia”, asegura Alfonsini. La demostración más reciente fue el Sudamericano Sub 23 de octubre, en Guayaquil, donde aportó el único oro argentino con sus 19,11 metros en bala y a continuación sumó una medalla de bronce con sus 55,24 en disco.

En mayo de este 2021, debutó en un Sudamericano de mayores y pisó fuerte en Guayaquil: con la compañía de Lauro como jefe de equipo obtuvo la medalla de plata con 19,79 metros. Además de romper el récord argentino Sub 23 de Germán (19,78 en 2006), esa resultó su mejor producción con la bala de siete kilos y lo dejó en el segundo puesto en el ranking nacional permanente, detrás de los 21,26 alcanzados por el de Trenque Lauquen en 2013 durante la Diamond League de Doha.

Ya compitiendo como Sub 20, en 2019 salió campeón sudamericano en Cali y en 2020 quebró el récord nacional en Paraná, con un lanzamiento de 20,46 metros. Esa actuación tuvo un valor especial porque durante la cuarentena por el Covid-19 se había visto obligado a modificar sus entrenamientos, recibiendo indicaciones de Alfonsini a través del celular y utilizando elementos de la escuela de atletismo de Cerrito.

El proceso no fue tan fácil. De entrada, en un Grand Prix en el CeNARD, terminó con seis lanzamientos nulos y eso llenó de preguntas su futuro. Sin embargo, respetó la decisión de Llera y siguió la rutina con Alfonsini, hasta que enganchó la técnica. En los Juegos Sudamericanos de la Juventud de 2017 en Santiago de Chile, su primer viaje al exterior, arrancó con una medalla de oro en disco y luego subió a lo más alto del podio en bala. Los 20,45 metros incluso sorprendieron a los organizadores: únicamente contaban con una cinta de 20 metros para medir.

“Marcelo lo trajo a Paraná en marzo de 2016. Yo no lo había visto competir. Era un chico con el físico óptimo, alto y coordinado. Los ojos nos saltaban cuando le realizamos las primeras evaluaciones con gente de la Confederación. Quedaba descubrir qué había adentro de esa cabeza. Enseguida nos sorprendimos por su compromiso para hacer 50 kilómetros todos los días. Venía a los entrenamientos hasta con lluvia y traía una motivación bárbara”, cuenta Alfonsini.

“Este pibe no se me va más”. Sergio Alfonsini, entrenador nacional de lanzamientos, miró hacia la pista del Parque Berduc y recordó la potencia de Nazareno Sasia. Con 15 años recién cumplidos, 1,90 metros y 100 kilos, llenaba todos los casilleros para dedicarse en serio al atletismo. Solo había una duda para Alfonsini: si ese diamante en bruto estaba dispuesto a recorrer cada día los 51 kilómetros que separan a su Cerrito natal (una localidad entrerriana de apenas siete mil habitantes) del centro de entrenamiento ubicado en Paraná.

