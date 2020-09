“Nuestro rol fundamental es preparar a la mujer para el parto”﻿

Spread the love















Con estas palabras, la obstetra local Laura Rosenbrock resumió la tarea que desarrolla diariamente desde hace 14 años de profesión.

Desde 1962 se celebra el 31 de agosto el Día Internacional de la Obstetricia y la Embarazada, en homenaje a que en este día, pero del año 1240, fallece San Ramón Nonatto, patrono de las obstétricas, parturientas y embarazadas.

La Obstetricia es una especialidad médica que se ocupa de acompañar a la mujer en su embarazo, parto y puerperio. La atención que brinda el médico o el licenciado en obstetricia comprende también aspectos psicológicos y sociales de un período tan especial como es la maternidad, por lo cual la calidad humana del obstetra es tan importante como su experiencia profesional. Las consultas periódicas son muy importantes porque además de los controles para evaluar la salud y el desarrollo del embarazo, permiten aprender sobre la llegada del bebé

En una comunidad donde no se cuenta con una sala de partos, pero si con muchos nacimientos, Periódico BRUJULA dialogó con Laura Rosenbrock, quien desde hace 14 años desarrolla su profesión de Obstetricia en un Centro de salud de la zona.

¿Qué carrera debe iniciarse para poder ejercer como obstetra?

Realicé mis estudios en la Facultad de Ciencias de la Salud de Concepción del Uruguay. Mi título es binacional, habilitándome a trabajar en la República Oriental del Uruguay, país donde hicimos materias durante la carrera.

Desde el momento del embarazo, ¿qué actividades puede desempeñar este profesional de la salud?

Mi título en Obstetricia nos capacita para desarrollar actividades de promoción y prevención en su comunidad (planificación familiar, preparación para la maternidad, puericultura etc), diagnosticar y controlar embarazo, parto y puerperio normal; asistir partos, realizar monitoreo bio-físico-fetal, practicar medicaciones de urgencia con el alcance establecido en la legislación vigente, dictar cursos de psicoprofilaxis, realizar investigaciones.

Eso quiere decir que en el ámbito público podemos atender el embarazo de una mujer desde cero hasta el parto, incluyendo controles prenatales, preparación para el parto, el parto y acompañar en el puerperio inmediato como tardío, ya que está en nuestra incumbencia el manejo de la anticoncepción.

¿Dónde y cómo lleva adelante sus tareas como partera?

En el centro de salud que trabajo, además del control de embarazo, que lo hago hasta las 35 semanas de embarazo porque las derivamos al hospital público donde cuentan con salas de partos. Realizo planificación familiar y toma de muestras para el Papanicolaou (PAP).

Nuestro rol fundamental es preparar a la mujer para el parto, recomendándole ejercicios, contándole lo que le va a pasar, que es lo previsto y qué debe tener en cuenta en las alertas que surjan en el embarazo y que puedan no ser normales para que pueda hacer las consultas necesarias y que son motivos de consulta antes del parto. Ahí se incluye el curso de pre parto, la lactancia y después del parto, acompañarla.

¿Cuándo termina el trabajo del obstetra en cada embarazo?

Nosotros terminamos nuestro trajo después del nacimiento. Ahora esta todo hospitalizado y se acompaña mientras la paciente está internada o ingresa al sanatorio o el hospital. No es como antes que la partera debía cumplir otros roles, ya que las situaciones eran diferentes.

Pero es una profesión donde uno debe estar a disposición. En el ámbito público yo cumplo mis horarios y fuera de eso, no atiendo. Ahora quienes desempeñan su trabajo en lo privado, deben estar atentos para cuando una madre llama a la partera. Hay que tener el tiempo para poder llegar a tiempo y para los partos no hay horarios.

¿Qué es lo que más te gusta de esta vocación?

Una persona debe sentir su vocación cubriendo la rama que le gusta. A mi me llama la atención la planificación familiar, trabajar con adolescentes, la salud comunitaria. Donde trabajo salimos a tomar muestras de PAP a centros de salud que se encuentran más lejos, a mujeres del campo que no pueden llegar. Los médicos que trabajan tienen responsabilidades y salimos. Vemos pocos ginecólogos para el trabajo y en los estudios que vamos haciendo, podemos ir detectando enfermedades y problemáticas.

Además del trabajo en el centro de salud, ¿qué otras actividades pueden realizarse?

Nosotros también trabajamos con los chicos en las escuelas. Hay un nuevo plan nacional que nos incorpora al plan de educación. Así que nos estamos capacitando para poder llegar con la prevención del embarazo adolescente y la trasmisión de enfermedades sexuales.

Me gusta todo en mi profesión. Es una gran responsabilidad y me gusta trabajar en el ámbito público. No sé si lo haría en lo privado. Me gusta ayudar a la gente que no puede llegar hasta los servicios públicos de salud. . Estar en el campo, atender las necesidades de las personas. La partera que está en ciudad no entiende la necesidad que hay acá. Es difícil llegar a los centros de salud muchas veces.

Periodico BRUJULA

Nota publicada en 2018