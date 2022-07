Nuevamente amenazan con suspender prestaciones a Iosper

Según el comunicado que difundió la entidad, la FEMER no obtuvo respuesta a una nota que contenía una serie de reclamos enviada hace más de un mes a la actual conducción de IOSPER.

El Consejo Directivo de la Federación Médica de Entre Ríos decidió en su reunión de este miércoles enviar una nota al IOSPER y emplazar a la obra social pública para dar solución a una serie de reclamos. De no recibir respuesta, se suspenderán algunas prestaciones. Los dirigentes médicos también exigirán a OSDE el porcentaje total de incremento, de acuerdo a Lo que otorgó la Superintendencia de Salud.

Federación Médica de Entre Ríos (Femer) avisó que si la nueva conducción de Iosper no los convoca al ser electa y no sube aranceles, cortarán servicios médicos

