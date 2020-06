Spread the love















Esta mañana, en conferencia de prensa, el Presidente Municipal, Cr. José Palacios, acompañado por el Jefe de Comisaría, Diego Wasinger, hicieron referencias a las nuevas actividades habilitadas por el Gobierno de Entre Ríos.

Luego de conocerse la normativa oficial, la Municipalidad de Cerrito adhiere a los Decretos Nº 786 y 787 del Ejecutivo provincial, por lo que a partir de hoy estas actividades quedan habilitadas en la localidad.

El Comisario hizo referencia al Decreto Nº786, que autoriza las reuniones familiares de hasta 10 personas dentro de los centros poblacionales. En nuestra localidad pueden ser familiares de Cerrito o de la colonia.

Para ello, deben tenerse en cuentas las medidas preventivas de higiene al momento de tener contacto entre las personas, además estas reuniones solo pueden realizarse en las viviendas particulares, no así en salones, predios de eventos u otros lugares.

El Jefe de Comisaría dijo que “los teléfonos de la comisaría y del municipio siempre están a disposición para que los vecinos puedan realizar consultas”, y agregó: “pedimos que se limiten solo a reuniones familiares y que tengan conocimiento en qué lugares estuvieron circulando en las últimas horas, ya que, debido a que las actividades comerciales están habilitadas casi en su totalidad, muchas personas se trasladan a ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Chaco, donde hay circulación del virus”.

Además, Wasinger sugirió que “quienes hayan viajado a esos lugares sean respetuosos de los demás ciudadanos y tomen todas las precauciones correspondientes, lo mismo aquellos que sepan de estas situaciones, extremen los recaudos”.

También aclaró que no se impide el ingreso a la localidad, siempre y cuando estén habilitados para circular. Por esto, se continúa realizando los controles en el acceso, solicitando certificados, con desinfección de los vehículos y tomando la temperatura a quienes pretender entrar a la ciudad.

Si bien hay gente habilitada para viajar por razones laborales o esenciales, la policía al tomar conocimiento de personas que hayan transitado en lugares donde hay casos de coronavirus, se hace un acta de constatación, seguimiento mediante comunicación telefónica y se le dan las indicaciones que debe seguir. En caso de que presente algún síntoma de Covid-19, se activará el protocolo correspondiente.

“Esto es responsabilidad de toda la población para seguir adelante con lo que se ha logrado hasta el momento, con casi todas las actividades económicas habilitadas y no tener que retroceder en las fases como ha pasado en otras ciudades”, manifestó la autoridad policial.

Por su parte, el Intendente, explicó que el Decreto Nº787 autoriza el desarrollo de actividades físicas y/o deportivas individuales, tales como: Tenis, Pádel, Pelota a paleta, Badmington, Golf, Footgolf, Equitación, Tiro deportivo, Tiro con arco, Canotaje, Remo, Vela (Kitesurf, Windsurf, optimist), Sup (stan up paddle), Natación en aguas abiertas (solo para prácticas en río para entrenamientos) y Pesca deportiva de costa. En este sentido, vale remarcar que, no todas estas actividades se desarrollan en nuestra comunidad, pero aquellas que se pueden llevar adelante, deberán seguir los protocolos con las medidas preventivas y las recomendaciones pertinentes.

Asimismo, remarcó que el juego de Bochas no está permitido. Cuando se autorice oficialmente, se anunciará, como corresponde, desde el municipio.

Por otro lado, Palacios resaltó el trabajo conjunto con la comisaria y señaló que hay una constante comunicación para desarrollar los procedimientos de forma oficial por parte de los dos organismos.

“Es muy claro el mensaje, tenemos que cumplir con las medidas preventivas, ser solidarios y con sentido común, y quien haya viajado a lugares con circulación del virus, deberá comunicarse con la policía y el municipio para darles a conocer las medidas correspondientes. Venimos haciendo las cosas bien, sigamos así, y disfrutemos de estar con la familia. Pronto podremos juntarnos también con amigos y vecinos, pero hay que ser pacientes y cuidarnos entre todos”, indicó el Intendente.

Por último, aclaró que el municipio continuará con la misma modalidad antes de anunciar nuevas actividades autorizadas: se espera el decreto o la resolución provincial, se adhiere a esas medidas a nivel local y se comunica el procedimiento para llevarlas a cabo de manera lógica y formal.

Fuente: Municipalidad de Cerrito