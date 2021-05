Paraná: prohibieron el test rápido para detectar Coronavirus

Spread the love











Los test rápidos ya se venden en una farmacia de Paraná y pero hoy, se conoció la resolución del Ministerio de Salud provincial, que prohíbe su uso y la comercialización en farmacias. Los argumentos de la medida.

El Ministerio de Salud de la provincia, resolvió esta semana, prohibir “en todo el territorio provincial el uso y la comercialización en Farmacias, del Test Rápido de Antígeno Covid-19 elaborado por HANGZHOU INMUNO BIOTECH Co-LTD”, según indica la Resolución 1583, emitida este lunes 26 de abril, la cual amplía el alcance de la Resolución 1560, publicada el pasado 21 de abril.

Ya se vendía en Paraná

Cabe recordar que el test rápido para detectar el coronavirus ya se comercializa en una farmacia, ubicada en calle Salta al 500, de Paraná. La prueba posibilita la detección del antígeno SARS-CoV-2, y había sido aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

“Es un test rápido, porque en tres minutos permite saber el resultado, es extremadamente sencillo y además, es mucho más económico que los que se realizan en los laboratorios, como el PCR”, explicó este miércoles a Elonce TV, la farmacéutica Yamila Bertotti. Además, confirmó que antes de conocer la resolución del ministerio de salud provincial, el test se comercializaba a 2.470 pesos.

Sanciones

El artículo Nº2 de la resolución ministerial, faculta a “a la Dirección General de Prestaciones, para que, por intermedio del Departamento Integral del Medicamento, disponga las medidas de control y sanción en caso de incumplimiento a la prohibición dispuesta, en uso de las facultades y el ejercicio del poder de policía en materia sanitaria que ejerce el Ministerio de Salud”.

Argumentos de la prohibición

Elonce accedió al texto de las resoluciones dadas a conocer por el Ministerio de Salud de la provincia y se pudieron conocer los argumentos para disponer la prohibición.

Entre los considerandos de la resolución, la cartera de salud entrerriana menciona que “para garantizar el correcto uso de los productos que se utilizan para el diagnóstico de pacientes que presentan síntomas compatibles con COVID-19, es necesario resaltar que los mismos no son de autoevaluación, por lo tanto, no deben ser adquiridos y utilizados para uso personal o particular, deben ser realizados únicamente, en condiciones e instalaciones adecuadas por profesionales de la salud idóneos y competentes”, indica el texto y agrega que “no son productos de venta libre, por lo tanto, no se deben ofrecer, promocionar ni adquirir en farmacias, supermercados, ventas ambulantes, ventas a través de internet y/o redes sociales”.

Trazabilidad

Por otra parte, la prohibición se basa en que debe “ser comercializado en las farmacias, para uso Profesional Exclusivo”, se indica en la resolución a la que accedió Elonce.

Asimismo, el Ministerio de Salud, sostiene que “el Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos manifiesta su preocupación ante la posibilidad de incurrir en la pérdida de información epidemiológica fundamental, pudiendo poner en riesgo la salud pública por la alta probabilidad de eliminar material patógeno con residuos domiciliarios, perdiendo la trazabilidad del reactivo en caso de fallas por almacenamiento inadecuado”, se explica en los considerandos.

Resultados

En tanto, se señala en la resolución que la comercialización del test rápido para la detección del Covid-19, “repercute en desmedro de las acciones y esfuerzos que se vienen realizando desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos, en conjunto con todas las entidades públicas y privadas para mitigar los efectos de la Pandemia”.

Otro de los argumentos, es que “los test de antígeno proporcionan resultados preliminares y que los resultados negativos no excluyen infección por SARS-CoV-2”. Además, el ministerio sostiene que “este tipo de Test tiene una sensibilidad inferior que los test serológicos, por lo que requiere una carga viral que solo es detectable en pacientes sintomáticos, pudiendo arrojar resultados falsos negativos”.

Fuente: El Once