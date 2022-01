Prefectura Paraná brindó recomendaciones para bañistas y navegantes

Spread the love











Por la temporada estival, Prefectura Paraná recordó que se implementa el denominado Operativo Verano 2021 y brindaron una serie de recomendaciones a tener en cuenta, tanto para bañistas como navegantes.

Prefectura Paraná informó que continúa con la implementación del Operativo “Verano 2021”, que se desarrolla sobre la jurisdicción de ésta Prefectura, que abarca geográficamente entre el Km. 570, (Inmediaciones Paraje “La Jaula”) y Km. 676 (Puerto Piragua), ambas márgenes del Río Paraná. Dicho operativo se extenderá hasta el mes de abril del año 2022.

Dando respuesta al incremento notorio de las actividades en playas, islas, balnearios y costas del Río Paraná, ocasionado por la temporada estival y la flexibilización de la cuarentena, que torna necesario intensificar las medidas de prevención, la Prefectura Paraná, efectuará un aumento en sus patrullajes con mayor número de medios y personal, con la finalidad de satisfacer todas las demandas.

Además, consecuencia de la actual condición hídrica de la cuenca del río Paraná, las altas temperaturas y escasas precipitaciones, han aumentado potencialmente los incendios de pastizales en zonas de islas, sumando a las condiciones descriptas, puede agregarse la acción del hombre, quien elige estos lugares como zonas de esparcimiento y acampe, y/o con fines de pesca deportiva-recreativa.

Recomendaciones para evitar incendios en zonas de costa e islas:



Hacé fuego solo en los lugares habilitados.

Si estás haciendo fuego en los lugares habilitados, nunca lo pierdas de vista.

Al hacer fuego en lugares habilitados, tené siempre a mano recipientes con abundante agua.

Nunca hagas fuego debajo de los árboles.

Para apagar el fuego correctamente

• Hacelo con abundante agua.

• Remové las cenizas para verificar que no queden brasas encendidas.

• Echá agua sobre la fogata y sus alrededores.

• Asegurate que los restos de la fogata queden fríos.

• Controlá que el viento no arrastre chispas a los árboles y pastizales cercanos.

• Utilizá sólo leña seca y caída que pueda cortarse con la mano. No cortes ramas verdes.

• Llevate tu basura. Las latas y vidrios pueden actuar de lupa y provocar incendios.

• No arrojes colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos sobre suelo de zonas rurales y áreas protegidas. Esto puede ocasionar incendios.

• No enciendas fogatas ni fuego en zonas cercanas a pastizales y bosques.

Si es imprescindible encender fuego, tené siempre las siguientes precauciones:

• El lugar debe estar despejado de pasto, ramas, árboles o elementos que puedan arder.

• Delimitá la zona del fuego (considera arena, ladrillos, zanjas) para impedir o evitar que se propague.

• Disponé siempre de elementos para apagarlo (tierra/agua).

Qué hacemos en caso de incendios forestales

• Evacúa inmediatamente el área del incendio.

• Para evacuar, procurá cubrirte boca y nariz con un paño, para no inhalar humo.

• Mientras evacúas, observá permanentemente el comportamiento del fuego.

• Si la autoridad determina la evacuación, acatá las indicaciones.

• Procurá caminar cerca de aguas abiertas poco profundos (ríos, lagos o lagunas), que podrían servirte como vías de evacuación.

• No vuelvas a un área quemada. Los sitios calientes pueden reactivarse sin previo aviso.

• Mantenete informado y respeta las indicaciones de la autoridad.

Recomendaciones para los bañistas:



Viendo el registro de las altas temperaturas reinantes, y con la finalidad de contribuir al establecimiento de medidas de seguridad preventivas, esta Prefectura recomienda:

– Concurrir a balnearios habilitados, respetar el boyado de seguridad y en todo momento acatar las indicaciones de los guardavidas.

– Respetar los carteles de seguridad e indicadores de peligro (cartelería aguas profundas, prohibido arrojarse al agua, etc.).

– Extremar las medidas de seguridad con menores; no permitir el ingreso al agua de los estos sin el acompañamiento de un adulto responsable.

Recomendación para los nautas:



Tanto los fines de semana como feriados, se producen mayor afluencia de embarcaciones deportivas y/o de placer, las cuales comparten los cursos de agua con buques mercantes de mediano y gran porte, convoyes de empuje y otras embarcaciones como areneros, lanchas de pasajeros, lanchas de prácticos, catamaranes de turismo, etc., generando situaciones potenciales de peligro que pueden poner en riesgo la vida de las personas, como así también daños materiales.

De la misma manera, sugiere a todos los navegantes deportivos arbitrar las medidas de seguridad con respecto a la navegación en aguas del Río Paraná.

Por lo expuesto y para minimizar riesgos se recomienda expresamente:

– Efectuar el despacho de su embarcación ante su Club Náutico o la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, aún si esto no fuera obligatorio ya que facilitaría cualquier situación de asistencia o búsqueda.

– Antes de zarpar, avisar al club, guardería, familiar o Dependencia Jurisdiccional de la PREFECTURA, su destino de navegación, itinerario, fecha y hora aproximada de regreso.

– Respetar las zonas de privilegio para la práctica de las diferentes disciplinas náutico-deportivas, navegando a una velocidad mínima compatible con la maniobra.

– Contar a bordo con chalecos salvavidas suficientes para la totalidad de la tripulación. Los menores de edad siempre deben llevarlo colocado. En moto de agua y jet ski, su uso debe ser permanente.

– Tener en cuenta que los elementos de seguridad fueron establecidos a través de experiencia mundial y en alguna situación determinada hasta los considerados como los más elemental y/o superfluo, puede llegar a salvar vidas o evitar momentos de riesgo.

– Verificar fecha de vencimiento y carga de matafuegos.

– Evitar navegar en condiciones de escasa visibilidad.

– Investigar y complementar sus conocimientos marineros, de balizamiento y meteorología, tenga presente que el río es un medio que puede convertir súbitamente una jornada placentera en una sumamente hostil.

– Asegúrese de contar a la zarpada con la provisión de insumos y combustible necesario para la navegación prevista, con un importante margen de seguridad.

La habilitación náutica (carnet) certifica los conocimientos básicos por categoría y es determinante al establecer responsabilidades penales o civiles. Asegúrese de mantenerla vigente, de conducir dentro de las limitaciones que la categoría fija, no permita que conduzcan su embarcación personas sin la correspondiente habilitación, mucho menos menores de edad:

En el caso de poseer carnet habilitante, tener presente:

– Conductor Náutico: Hasta 7 metros de eslora; Hasta 140 HP de potencia; Artefactos acuáticos deportivos (ADD) sin límite de potencia.

– Timonel: Hasta 12 metros de eslora; Sin límite de potencia.

– Piloto de Yate a Vela: Veleros con motor auxiliar.

– Piloto de Yate a Motor o Vela y Motor: Sin límite de potencia.

Para realizar navegación en lagos, ríos y Río de la Plata, este último con los siguientes límites de alejamiento: al norte de la línea imaginaria que une Punta Piedras (República Oriental del Uruguay en proximidades Ciudad de Carmelo) con la margen sur del río Paraná Guazú (ARG).

En la franja costera determinada entre la línea de ribera y el Canal Emilio Mitre.

En las otras zonas del Río de la Plata y en las zonas marítimas hasta cinco millas náuticas (5MN) de la costa o los lugares que establezca la Dependencia jurisdiccional.

Recomendaciones para clubes náuticos y guarderías:



Deberán exhibir cartelería o señales informativas en los idiomas que crea necesarios y en lugares visibles para los socios y/o personas que utilicen las instalaciones con respecto a:

• Elementos de seguridad, documentación habilitante y de la embarcación, a bordo y acorde Ordenanza Nº 01/18 (DPSN) y Ordenanza Nº 03/17 (DPSN).

• Que las embarcaciones deportivas y de placer tengan en cuenta no verter a las aguas carburantes, basuras y cualquier tipo de residuos en general susceptibles de afectar severamente el medio acuático, alterando los ciclos de flora y fauna, disminuyendo los alicientes recreativos y produciendo daños a la salud humana, amenaza para las actividades acuáticas, incluyendo la pesca y perjuicios o deterioro en la calidad del medio ambiente.

Además el Club y/o Guardería deberán contar y tener bien señalados lo siguiente:

• Recipientes de características constructivas y de capacidad adecuada para contener la basura en general y material reciclable.

• Tanque adecuados para aceites residuales, baterías secas, residuos oleosos, desechos peligrosos de solventes y agentes desengrasantes, incluidos los recipientes viejos que los contenían.

• Receptáculos para desechos de enfermería y sanitarios, destinados a la incineración u otro tipo de eliminación apropiada.

• Una zona de almacenamiento adecuada para baterías de plomo viejas y un recipiente especial para depositar las bengalas vencidas para señales de socorro.

• Instalaciones receptoras de aguas sucias, consistentes en sistemas de extracción de efluentes de tanques de retención, incluido un medio para vaciar retretes químicos.

Disfrute el río, actúe de forma consciente y responsable, solo así se pueden evitar situaciones con consecuencias irremediables

Se recuerda que para la recepción de reclamos, sugerencias, orientación o asesoramiento, de lunes a viernes (días hábiles) entre las 07:00 Hs. y las 13:00 Hs., se encuentra abierta la “Oficina de atención al ciudadano”, ubicada en sede de la Prefectura Paraná.

En caso de emergencias y/o solicitar información (meteorológica, altura de los ríos, etc.) podrá comunicarse con la Prefectura Paraná a los teléfonos 106 (emergencias náuticas) o 0343–4310201, vía vhf a l6n Paraná prefectura naval radio, estación costera l6n por los canales 12 y 16 del servicio móvil marítimo (156.600 mhz), restringiéndose este para tal fin. tengamos en cuenta que, si el mismo se encuentra ocupado por modulaciones fuera de estos parámetros, está siendo restringido del uso para quien verdaderamente lo necesita.