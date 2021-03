Proponen ampliar la Ley Micaela a medios de comunicación

Spread the love











A partir de un proyecto de ley, al que tuvo acceso AIM, se busca que los propietarios y el personal -jerárquico y no jerárquico- de los medios de comunicación inscriptos en el Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial, dependiente de la secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de ministros de la Nación estén obligados a recibir la capacitación obligatoria en las temáticas de género y violencia contra las mujeres prevista en la Ley 27.499 -ley Micaela-, supo AIM.



Cabe destacar que, hasta el momento, la Ley Micaela solo es aplicable obligatoriamente a los tres poderes del Estado (autoridades y personal).



Según una investigación de ONU Mujeres, de la que participaron más de 100 países, el 46 por ciento de las noticias –tanto en medios impresos como en la televisión– promueven los estereotipos de género. Solamente el seis por ciento hace hincapié en la igualdad de género. Según otro estudio mundial que abarca 522 organizaciones de medios de noticias, los hombres ocupan el 73 por ciento de los altos cargos directivos en el sector.



Para Gisela Marziotta, autora de la iniciativa, “los servicios de comunicación audiovisual desempeñan un rol fundamental en el proceso de creciente visibilización de los distintos tipos y modalidades de violencias que se ejercen contra las mujeres”.



“Las construcciones de las noticias relativas a violencia contra las mujeres en razón de su género han alcanzaron una mejora en cuanto a que la problemática ingresó a la agenda política y tiene mayor visibilidad social. No obstante, que títulos como ‘crimen pasional’ ya no se utilizan, no se vislumbra una real mejora en el tratamiento de las noticias, perdurando aún expresiones como ‘tuvo sexo con la hija de 14 años’, cuando claramente se debe consignar que se trata de un abuso sexual y corrupción de menor, dada la edad de la mujer damnificada”, sostiene la diputada porteña.



Y agregó que la realización de estos objetivos requiere de la adecuada y permanente capacitación de quienes trabajan en la comunicación audiovisual porque son permanentes formadores de opinión pública.



El proyecto pretende constituir una herramienta para el desarrollo de prácticas periodísticas que privilegien la responsabilidad social que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual les asigna a los medios y que, en consecuencia, sirvan también para la formación y reflexión crítica de las audiencias en tanto sujeto de derechos.



Entiende la autora de la iniciativa que la comunicación con enfoque de género no es simplemente escribir, informar, ni hablar sólo sobre mujeres. Se trata de entender el género como categoría de análisis transversal en todo el proceso comunicativo; es decir, que toda la información, la totalidad de los temas en las diferentes secciones, sean tratados con perspectiva de género.

AIM