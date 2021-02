Registro para vacunación de mayores de 70 años

Spread the love











El Gobierno de Entre Ríos convoca a los mayores de 70 años a inscribirse para recibir la vacunación contra el Coronavirus.

Para ello, ha dispuesto diferentes canales digitales mediante las paginas oficiales del gobierno y del Ministerio de Salud de la provincia, pudiendo hacerlo también por línea telefónica: 0800-888-VACU (8228), de lunes a viernes entre las 8 y las 17hs.

En esta primera etapa podrán registrar su voluntad de vacunarse las personas mayores de 70 años que no se encuentren institucionalizadas en residencias de larga estadía (geriátricas y/o gerontológicas), y quieran o consideren que están en condiciones de aplicarse la vacuna contra el Covid-19.

El trámite será personal y los datos que se suministren tendrán carácter de declaración jurada. En la solicitud se deberán brindar los datos personales, de contacto, del domicilio de residencia, y las condiciones de salud de la persona. Cabe citar además que la vacuna será del tipo/marca disponible al momento de aplicarse, no teniendo cada individuo la posibilidad de elección de vacuna.

Si bien registrarse no implica solicitar un turno ni una reserva para aplicarse la vacuna, una vez que las dosis estén disponibles y el cronograma de vacunación esté confirmado, los adultos mayores inscriptos recibirán una notificación.

Quienes no puedan acceder por alguna circunstancia a la plataforma de registro, podrán acercarse al Salón Cultural de Plaza Las Colonias, de lunes a viernes de 8 a 12hs y de 15 a 17hs, donde serán ayudados para completar la solicitud a través del sitio web entrerios.gov.ar.