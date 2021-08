Se casó y llegó en autobomba a la Iglesia

Spread the love











Vanina y Juan Pablo se unieron en matrimonio y la particularidad de esta boda fue que la novia llegó en autobomba hasta la iglesia Nuestra Señora de la Merced, en Cerrito. Además en el civil usó su traje de gala del cuartel.

Vanina Romero y Juan Pablo Burgardt son de Cerrito, están juntos desde hace casi cinco años y el pasado fin de semana dieron el sí en el Registro Civil y ante la Iglesia. La particularidad de esta pareja que se unió en matrimonio es que ella es bombera desde el año 2009 y llegó a la Parroquia en la autobomba del cuartel de Bomberos Voluntarios de Cerrito.

La flamante esposa contó que Juan Pablo acepta su trabajo de bombera “y me acompaña en todo. Siempre decía que el día que me casara, lo iba a hacer con mi gala y en la autobomba, pero no tenía la pareja”.



Por la ceremonia, Vanina recibió el saludo y felicitaciones de sus colegas de otros cuarteles. “Fue una gala muy importante. Encontré la persona que me ama, acepta y respeta, que no es fácil”, dijo.

El Once