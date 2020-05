Se habilitaron las salidas de esparcimiento en Pueblo Brugo

Spread the love











El Presidente Municipal de Pueblo Brugo, Martín Ruiz, adhirió al Decreto Provincial Nº 665/20 GOB, por lo que a partir de este martes 19 de mayo quedaron habilitadas las salidas de esparcimiento en el éjido de esa localidad. go

Las salidas podrán efectuarse de 9 a 17, y las personas no podrán alejarse a más de 500 metros del domicilio. Al mismo tiempo, las mismas tendrán un límite de una hora y se deberá respetar el distanciamiento físico entre personas de dos metros, a excepción de los menores de 12 años, quienes deberán realizar la salida en compañía de una persona mayor conviviente.

Por otra parte, los titulares de viviendas o bungalows, que no se domicilien en Pueblo Brugo, podrán ingresar a la localidad a efectuar la limpieza y mantenimiento correspondiente los días viernes, durante el lapso de dos horas. En caso de que el encargado de la limpieza no sea el titular, deberán presentar una autorización del mismo. En todos los casos, deberán notificarle previamente por escrito a la Municipalidad.

Fuente: Municipalidad de Pueblo Brugo